Седмиците около Black Friday и Коледа са едни от най-натоварените за търговците. Така пазаруването онлайн идва на помощ както на тях, така и на клиентите. Българинът не прави изключение. Все по-често той се обръща към възможностите за онлайн пазаруване. А когато става дума за по-скъпа техника, мебели и т.н., в не малки случаи има нужда от стоков кредит.

За да не се налага да се разкарва до офис на кредитна институция, па макар и в магазина на големите вериги за техника и мебели, клиентите заявяват такъв директно по време на поръчката си в сайта на търговеца. В тези ситуации и кредиторът и потребителят имат нужда от надежден и сигурен начин за дистанционно установяване на самоличността и разписване на документацията.

Тук се намесват платформи като Evrotrust, българската национална схема за електронна идентификация и подписване. От компанията посочват, че тя е използвана от водещи финансови институции в страната, а според нейни данни през ноември обемът на дигиталните операции в процесите по отпускане на стокови кредити е нараснал с 33% спрямо същия месец на предходната година.

От Evrotrust смятат, че динамиката около Black Friday е допринесла съществено за увеличения интерес към онлайн финансирането, а през настоящата година ноември се очертава като най-активния месец за дистанционно отпускане на стокови кредити.

Макар от компанията да посочват, че няма публични или официални данни за точния дял на стоковите кредити, отпуснати дистанционно чрез платформи като Evrotrust, от там напомнят, че работят с институции като Банка ДСК, UniCredit Consumer Financing и Пощенска банка (Лични финанси).

"Това са едни от най-големите и най-активни институции в сегмента на потребителските и стоковите кредити в България, което означава, че значителна част от пазара има достъп до дигитално кандидатстване и подписване чрез нашата платформа", обясниха за Money.bg от Evrotrust.

Подчертават, че тенденцията е все повече банки да преминават към напълно дистанционни процеси, а потребителите от своя страна ги предпочитат, когато имат възможност да финализират покупката си без посещение на офис.

Обобщени данни на платформата за кампанията около отминалия Black Friday показват ясно изразен пик в натоварването в петък и събота, когато значителен брой потребители са преминали към финализиране на заявките си. Интересът е бил концентриран основно около обяд и в ранните вечерни часове, когато традиционно се очаква най-висока активност.

През уикенда динамиката е остала стабилно висока през целия ден, а от компанията посочват, че според финансовите институции този тип натоварване поставя по-големи изисквания към технологичната инфраструктура, която трябва да осигури бързи и надеждни дигитални процеси, за да бъдат обслужини големите обеми заявки и то без забавяне.

От Evrotrust заявиха пред Money.bg, че компанията не разполага с информация за това кои конкретни продуктови категории водят ръста при стоковото кредитиране по време на Черния петък и подчертаха, че тази информация е достъпна единствено на търговците, но в повечето случаи тя е за вътрешно ползване.

Все пак според тях повече и повече потребители завършват процеса без да посещават офис, което допринася за по-бързо обслужване и по-висока ефективност за финансовите институции. По данни на банковите партньори на Evrotrust дистанционният процес е средно с около 45% по-бърз от традиционния модел.

Според данните на компанията кампанията около Black Friday води и до повишен дял на потребители, които използват дигитална идентификация за първи път. "По-голямата част от тях успяват да завършат процеса успешно още при първия опит, което показва, че онлайн моделът е добре възприет, лесен за използване и интуитивен за широк кръг потребители", обясняват от Evrotrust.

За Money.bg от компанията разкриват, че по време на черния петък наблюдават ясен ръст в повторната употреба на дигитална идентификация. На база техни данни около 15% от потребителите, които са преминали през процеса по време на Black Friday, вече са имали активен дигитален профил и го използват повторно, за да финализират нова финансова услуга.

"Останалите приблизително 85% са напълно нови регистрации, което показва както разширяване на потребителската база, така и силна приемственост в последващите услуги. Отделно, над 97% от новите регистрации се завършват успешно още при първи опит, което допринася за по-висок дял на повторните потребители във времето", разкриват още от Evrotrust.

Според компанията тенденцията е устойчива и така след първоначалното създаване на дигитален профил потребителите значително по-лесно и по-често използват дистанционни процеси при следващи финансови услуги.

По отношение на внедряването на дигитални решения от Evrotrust посочват, че банковите институции ги интегрират в рамките на по-големи регулаторни и свои вътрешни процеси, което прави подхода им по-структуриран. Според компанията небанковите са по-гъвкави и внедряват технологични промени по-бързо, но отново с фокус върху надеждността и скоростта на услугата.

"И в двата случая дигиталните процеси, базирани на електронна идентификация и подписване, работят устойчиво и позволяват значително по-ефективно обслужване в сравнение с традиционните модели. Това показва, че дигитализацията дава силен ефект независимо от институционалния тип и специфичната организация на процесите", дообясняват от Evrotrust.

За Money.bg от компанията разкриха, че през 2026 г. предвиждат разширяване на функционалностите на платформата си и "допълнителни мерки за сигурност, които да подкрепят нарастващия обем дистанционно предоставяни финансови услуги, включително кредити." Така през следващата година от Evrotrust ще се фокусират върху две ключови направления.

Първото е подобряване на потребителското изживяване при дистанционна идентификация и подписване, така че процесът да бъде максимално бърз, интуитивен и достъпен за широк кръг потребители. Второто е разширяване на възможностите за интеграция с финансови институции, включително по-лесно внедряване, по-добра автоматизация и по-голяма мащабируемост.

"От гледна точка на сигурност подготвяме допълнителни подобрения в защитата от измами, мониторинга на рискови активности и усъвършенстването на криптографските механизми, използвани при дигиталните операции. Всички нови функции ще бъдат напълно съобразени с европейските регулации и с изискванията, произтичащи от eIDAS 2.0", заключават от Evrotrust.