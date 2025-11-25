Пазарът на нови автомобили в Европейския съюз запазва темпа на възстановяване и през октомври 2025 г., отбелязвайки ръст от 1,4% за първите десет месеца на годината спрямо същия период през 2024 г. Това е четвърти пореден месец на увеличение, макар че общите обеми все още остават под нивата отпреди пандемията.

Основният двигател на растежа е ускорената електрификация - делът на напълно електрическите автомобили достига 16,4% спрямо 13,2% година по-рано, подкрепен от силни резултати в Германия, Белгия, Нидерландия и Франция. Само през периода януари-октомври в ЕС са регистрирани над 1,47 млн. електромобила, което представлява ръст от почти 26% на годишна база.

Хибридите остават най-предпочитаният избор на европейските купувачи. Регистрациите достигат 3,1 млн. автомобила и формират 34,6% от пазара, като всички големи държави отчитат ръстове, водени от Испания, Франция и Германия. Плъгин хибридите също бележат солидно увеличение - над 819 хил. регистрации и ръст от 32%. На фона на тези тенденции конвенционалните двигатели продължават да губят позиции. Бензиновите автомобили се свиват с 18,3% и вече имат дял от 27,4%, а дизеловите - с 24,5% до едва 9,2%.

В този контекст България изпъква като един от най-бързо растящите пазари по отношение на електрификацията. През октомври страната отчита едни от най-високите ръстове в ЕС. Регистрациите на електромобили скачат с 84,3% на годишна база, плъгин хибридите нарастват с 23,3%, а хибридите отбелязват впечатляващо увеличение от 209,5%.

Общо за месеца са регистрирани 4932 нови автомобила - ръст от 27,4%. Натрупаните данни за периода януари-октомври потвърждават тенденцията. Електромобилите достигат 1960 регистрации (+58,1%), плъгин хибридите 488 (+20,8%), а хибридите вече са 1503 (+84,2%). Общият автомобилен пазар в страната нараства с 13,5% до 41 148 нови коли, като бензиновите модели растат умерено, докато дизеловите леко се свиват.

Въпреки че българският пазар остава малък като абсолютни обеми, темповете на растеж при електрифицираните автомобили значително надвишават средноевропейските. Това превръща страната в пример за ускорена адаптация към новите технологии, движена както от корпоративното търсене и лизинговите компании, така и от разширяването на моделната гама и по-бързото навлизане на достъпни електрически автомобили. Тази динамика подсказва, че България постепенно се позиционира като един от по-активните пазари за електрически и хибридни автомобили в региона, в синхрон с общата европейска трансформация на сектора.