От януари до юли тази година регистрациите на нови автомобили в целия Европейския съюз (ЕС) са малко под 6,5 милиона. Това е лек спад от 0,7% спрямо същия период на 2024 г. Според данните на Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA) само през юли новите регистрации са близо 915 хиляди. Макар да отбелязват ръст от 7.4% спрямо същия месец на предходната година, той не е достатъчен, за да навакса по-лошите резултати от първите няколко месеца на 2025 г.

Делът на електрическите автомобили достига 15,6% от пазара на нови автомобили, но все още е далеч от очакванията на ЕС за този етап от прехода към цялостна електрификация. Хибридните модели продължават да растат и достигат забележителен дял от 34,7%.

В същия момент общият дял на бензиновите и дизеловите автомобили пада до 37,7% при 47,9% преди година.

"Електричките"

За първите седем месеца на настоящата година са регистрирани малко над 1 млн. нови електромобила. Така от 12,5% през 2024 г., те достигат 15,6% пазарен дял. Ръстът спрямо същият период на миналата година е 24,2%. Три от четирите най-големи пазара в ЕС, които заедно държат над 60% от регистрациите на е-коли, отчитат ръст. Това са Германия (+38,4%), Белгия (+17,6%) и Нидерландия (+6,5%). Франция от своя страна отбелязва спад от 4,3%, въпреки положителния ръст от 14,8% за юли.

Данните на ACEA за първите седем месеца на годината показват още, че регистрациите на хибридни автомобили в съюза се увеличават до почти 2.3 милиона. Ръстът спрямо същия период на 2024 г. е 16,7 процента. Той е движен от този в четирите най-големи пазара - Франция (+30,5%), Испания (+30,2%), Германия (+10,7%) и Италия (+9,4%). Така хибридните автомобили достигат пазарен дял от 34,7 на сто.

През 2025 г. plug-in хибридите (с възможност за зареждане на електрическа станция) представляват 8,6% от пазара на нови автомобили в ЕС. Година по-рано те са били 6,9%, като ръстът е с 24,4%. Регистрациите на "зареждащи" се хибриди за първите седем месеца на годината са 561 190 броя.

"Чисти" ДВГ

Според данните на автомобилната асоциация регистрациите на коли, задвижвани от двигател с вътрешно горене (ДВГ) на бензин, за първите седем месеца на годината намаляват с 20,1% до 1,8 милиона. Делът им пада до 28,3% спрямо 35,1% година по-рано. Всички големи пазари отчитат спад, като най-голям е той във Франция (-33,6%), следвана от Германия (-25,9%), Италия (-17,8%) и Испания (-12,6%).

Тенденция на спад отчитат и дизеловите ДВГ-та. Регистрациите им от януари до юли тази година падат до 615 548, или дял от 9,5 на сто. Намалението спрямо 2024 г. е 26,4 процентни пункта.

Ръст в България

Структурата на пазара на нови автомобили в страната силно се различава от този в ЕС. Тук той расте с 6. 8% за първите седем месеца на годината. Така общо регистрирани са 28 779 леки коли. Голяма разлика с европейския пазар е в дела на тези с електрически двигател и ДВГ.

Цели 81.7% от всички регистрации са на автомобили, задвижвани с бензин. Това са 23,5 хиляди. Следват дизеловите с 2591 регистации и дял от 9 на сто. "Електричките" представляват 4.9% с 1403 регистрации и ръст от 37.5% спрямо същия период на преходната година.

С цели 69.4% растат пък хибридите (923), но все още представляват едва 3.2% от общите регистрации на нови автомобили. Plug-in хибридните леки коли от своя страна са 337 и дял от едва 1.2 на сто. Разликата спрямо първите седем месеца на 2024 г. е с 17% нагоре.