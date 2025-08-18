По българските пътища в момента се движат едва около 21-23 хиляди електромобила, но тенденцията ясно показва ръст нагоре. Това коментира в студиото на Money.bg Александър Бойчев, продуктов мениджър на "Renault леки автомобили" в KEOS Сoфия.

Пазарен дял у нас и очаквано развитие

Днес делът на електромобилите в новите регистрации у нас е около 3-4%, което изглежда скромно на фона на Европа. В Норвегия например 91% от новите автомобили вече са изцяло електрически, в Швеция делът е 57%, в Дания 38%, а във Великобритания 30-35%. Във Франция и Германия електромобилите са между 16 и 18% от пазара.

"Разликата не е в нагласата на хората, а в политиките и стимулите, които държавата прилага. България ще върви по този път - въпросът е кога", казва Александър Бойчев. Той дава и пример с Китай, където електрическите таксита, автобуси и мотоциклети вече са масово явление. "Хората виждат, че не е страшно, и това ускорява трансформацията. Същото предстои и у нас."

Според него три основни причини движат света към електромобилизация - намаляване на замърсяването, енергийната независимост и по-големият комфорт. "Това е голям трансформационен процес, който ще промени индустрията в световен мащаб. Няма връщане назад."

Батерия и зареждане - по-безпроблеми от очакваното

Една от темите, които често пораждат притеснения у българските купувачи, е животът на батериите. Бойчев сравнява ситуацията със смартфоните: "Струва ли си да купиш 7-годишен смартфон? Ако е качествена марка - да. Същото важи и за колите." Toй caмият е ĸapaл някога гpaдcĸи eлeĸтpoмoбил cъc 100 ĸилoмeтpa пpoбeг, ĸoeтo e нaпълнo дocтaтъчнo зa чeтиpи-пeт дни пpидвижвaнe в Coфия, а в момента пробегът му с новото Renault 5 е вече 400 км в града.

Хибридите остават важна междинна стъпка, особено за хората, които още не са готови да преминат изцяло на ток. "Хибридите са терапия за депресирани дизелови шофьори", казва той с усмивка. Renault и Toyota са сред малкото компании, които предлагат пълна хибридна гама, а парадоксът е, че именно в града тези автомобили харчат по-малко, отколкото на магистрала.

Зареждането, което доскоро изглеждаше като най-голямо предизвикателство, вече не е такъв проблем. "Заблуда е, че задължително трябва да имаш гараж. Все повече сгради осигуряват зарядни между 7 и 22 kW, а публичната мрежа расте бързо. В България вече има станции, които дори още не са в Google Maps", посочва той. Renault предлага и интелигентни системи, които показват в реално време дали дадена станция е свободна, което елиминира риска да останеш блокиран.

Цени и разходи по електрическите коли

Цените също вече не са толкова непреодолима бариера. На пазара втора ръка електромобил може да се намери за 7-9 хиляди лева, а новите модели влизат в диапазона 52-60 хиляди лева. Renault 5 е позициониран на 53 490 лева, а по-големият Renault 4 ще се конкурира при около 60 хиляди лева. "Вече имаме избор - от градски модели до кросоувъри, и това прави технологията по-достъпна", обяснява Бойчев.

Бойчев обръща внимание и на митовете около поддръжката. В интернет масово се повтаря съветът батерията да се зарежда само между 20 и 80%, но според него това няма реално значение за ежедневието: "98% от хората, които дават такива съвети, нямат електромобил. Аз карам спокойно до 5% и после зареждам бързо."

Сервизната поддръжка е значително по-опростена - веднъж годишно се сменя филтър и се прави общ преглед. Липсват скоростни кутии, масла, ремъци и турбини, което означава по-малко повреди и разходи. Единствено по-тежките модели имат по-голям разход на гуми, но при Renault стратегията е да се залага на по-леки конструкции, което намалява и този проблем. "Renault методично следва принципа на лекотата - нашите коли са сред най-леките в сегментите си", подчертава той.