Времето, когато електромобилите бяха просто тихи и икономични градски коли, отдавна е в миналото. Днес те навлизат дълбоко в територията на спортните автомобили, доказвайки, че високите показатели не се нуждаят задължително от двигатели с вътрешно горене.

Не само това, но всъщност именно с "електричка" е доста по-евтино човек да има в гаража си возило с параметри на суперкола.

Неотдавнашното състезание между модифицираната Kia EV6 GT и легендарната Ferrari Purosangue на Carwow служи като перфектен пример за тази революция в автомобилната индустрия.

Когато електричеството побеждава традицията

Корейският електромобил не само се изстрелва по-бързо от италианския "самолет" с V12 двигател, но и увеличава преднината си през цялото време на състезанието. Kia EV6 GT с модернизираната си двумоторна система разполага 641 конски сили (с временно увеличаване) и грамаден въртящ момент, което ѝ позволява да ускорява от 0 до 100 км/ч за 3,5 секунди.

От друга страна, Ferrari Purosangue с нейните 715 конски сили и претенции за 3,3 секунди до 100 км/ч остава назад в повечето тестове.

Причината е в незабавното предаване на мощността при електромобилите - докато бензиновият двигател трябва да набере обороти и да премине през скоростната кутия, електрическите мотори предават максимален въртящ момент веднага.

Финансовата страна на сравнението е още по-впечатляваща. Ferrari Purosangue струва над 395 000 долара без допълнителни опции, докато Kia EV6 GT има начална цена от 65 275 долара. Това прави италианския автомобил точно шест пъти по-скъп от корейския конкурент.

Пазарът се променя

Горното сравнение е малко крайно, но тенденциите на пазара всъщност са в същата посока. Според последните глобални данни, електромобилите остават стабилно по-евтини за експлоатация. Дори при сегашния относително евтин петрол зареждането на електромобил в Европа чрез домашно зареждане ще струва приблизително наполовина по-малко от експлоатацията на конвенционален автомобил.

Нови изследвания показват, че собствениците на електромобили спестяват хиляди долари през седемгодишния период, който е средното време за задържане на нов автомобил.

Пазарът на електромобили е изключително динамичен и в глобален мащаб една от пет нови коли е на ток - а на много пазари делът е двоен. Това не е случайност - технологичните подобрения в батериите, увеличеният обхват и разширената гама модели правят електромобилите все по-привлекателни за потребителите.

Hyundai също играе ключова роля в тази трансформация с модели като Ioniq 5 N, който доказва, че електромобилът може да бъде не само бърз, но и забавен за шофиране. Технически ръководител на Hyundai Europe Тайрън Джонсън, бивш главен инженер на Ford за RS моделите, категорично заявява: "Ако искате да карате бързо, няма нищо по-добро от електромобил."

Китай е в авангарда на EV революцията. Модели като NIO ET7 или Xiaomi SU7 имат по над 600 коня, а струват под 70 000 долара. И в двата случая ентусиастите получават много за парите си - нещо, което все още не сме свикнали да казваме по адрес на електрическите коли.