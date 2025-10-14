Продажбите на местни марки автомобили в Китай се ускориха през септември, когато е традиционният пиков сезон за автомобилния пазар, тъй като търговците и потребителите се възползваха от субсидиите за замяна на кола и преди повечето местни власти да спрат потребителските стимули, предава Reuters.

Вътрешните продажби на коли са се увеличили с 6,6% на годишна база до 2,27 милиона бройки, след увеличение от 4,9% през август, показват данни на Китайската асоциация за пътнически автомобили (CPCA) от началото на седмицата. Продажбите на електрически превозни средства и хибридни автомобили съставляват 57,2% от общите продажби и са нараснали с 15,5% в сравнение със 7,5% през август.

"Златният септември"

Това време на годината, известно като "Златен септември" в Китай, обикновено е пиков сезон, тъй като автомобилните производители бързат да пуснат нови модели, а потребителите се завръщат в шоурумите след затишие през задушаващите летни месеци. Субсидираните от местните власти замени на автомобили стимулираха продажбите на автомобили през първата половина, но показват признаци на намаляване поради недостиг на финансиране.

Източна провинция Дзянсу и югозападният регион Гуанси бяха сред тези, които обявиха миналия месец, че ще спрат местните програми за субсидиране на подмяна на автомобили. Още градове като Уенжоу и Ханджоу в източната китайска провинция Джъдзян се присъединиха към спирането този месец. Ръстът на продажбите се дължи и на факта, че дилърите са закупили повече автомобили през миналия месец.

Данните от Китайската асоциация на автомобилните дилъри показват, че дилърите са имали общо 3,04 милиона автомобила в наличност до края на септември, в сравнение с 2,6 милиона преди месец. Цуй Донгшу, генерален секретар на CPCA, миналата седмица призова за финансови политики в подкрепа на дилърите, които претърпяват широко разпространени загуби от продажбите на нови автомобили, докато автомобилните производители продължават да им прехвърлят автомобили въпреки слабото търсене.

Източник: iStock

Спадът на BYD

Водещият играч BYD регистрира първия си месечен спад в продажбите на автомобили миналия месец от февруари 2024 г. насам, наред с допълнително съкращение на производството. Продажбите на BYD на вътрешния пазар представляват 14% от продажбите на автомобили в Китай през септември, в сравнение с 18% през същия период на 2024-а година.

По-малките местни конкуренти, включително Geely, Leapmotor, Xpeng и Xiaomi, се представиха по-добре от BYD с рекордно високи продажби миналия месец.

Tesla, която изнесе 19 287 произведени в Китай електрически превозни средства през септември, отчете спад на продажбите си в Китай с 0,9% спрямо предходната година, удължавайки серията си от загуби за третия месец. Растежът на износа на автомобили от Китай се е увеличил до 20,7% от 20,2% през август, показват данни на CPCA.