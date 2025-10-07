Китайският производител на автомобили BYD постигна впечатляващ скок в продажбите на британския пазар през септември, продавайки 11 271 автомобила - ръст от 880% на годишна база. Това представлява рекорден резултат за компанията, която за 2025 година вече е реализирала над 35 000 продажби в Обединеното кралство, превръщайки го в най-големия си пазар извън Китай, пише CNBC.

Компанията, която започва като производител на мобилни телефони, си е спечелила име с конкурентните цени - моделът Dolphin се предлага от малко над 26 000 лири (34 913 долара), докато Tesla Model 3 струва около 40 000 лири. Въпреки че Tesla планира по-достъпен модел, ценовото предимство на BYD вече привлича купувачи.

Пазарният дял на BYD на Острова към момента е 2,2%.

Два модела доминираха продажбите миналия месец: хибридният SEAL U DM-i и електрическият SUV SEALION 7. За да подкрепи растежа си, BYD откри нов сервизен център за батерии във Великобритания през септември, фокусиран върху електрическите автобуси на компанията.

Макар правителството да възстанови електрическата субсидия през юли за намаляване на разходите за купувачите, китайските марки като BYD бяха изключени от програмата. Въпреки това, общите продажби на електромобили в Обединеното кралство нараснаха с 29,1% на годишна база до 72 779 броя през септември според Асоциацията на производителите на автомобили.

В цяла Европа компанията също бележи успехи - продажбите й нараснаха с над 200% на годишна база към август, изпреварвайки Tesla, чиито продажби паднаха с 36% според ACEA.

Не всичко обаче е положително - миналата седмица BYD регистрира първия си годишен спад в доставките за 2025 година със 6%, сигнализирайки за забавяне на вътрешния пазар. В понеделник акциите на компанията паднаха с 1,3% в Хонконг.