Великобритания ще трябва да осигури над 800 млрд. паунда ново финансиране за отбрана и стратегическа инфраструктура до 2040 г., ако иска да изпълни поетите ангажименти към НАТО. Това показва цитирания от Financial Times анализ на консултантската компания EY Parthenon, изготвен на фона на засилен натиск от страна на САЩ и президента Доналд Тръмп съюзниците да поемат по-голяма част от собствената си сигурност.

Лондон вече е поел ангажимент да увеличи разходите за отбрана до 3,5% от брутния вътрешен продукт в средата на следващото десетилетие, както и да отделя допълнителни 1,5% за по-широки нужди, свързани със сигурността. Общата цел от 5% от БВП означава, че до 2040 г. държавата ще трябва да мобилизира кумулативно около 804 млрд. паунда за проекти, за които към момента няма осигурено финансиране. Това представлява 41% от всички неразпределени капиталови разходи, планирани за края на следващото десетилетие.

Оценката стъпва върху анализ на над 1000 капиталови проекта във Великобритания, които трябва да започнат или да бъдат завършени до 2040 г. - от здравеопазване и транспорт до енергийна инфраструктура. В нея са включени инвестиции, за които все още няма официално осигурен бюджет, или такива, при които е покрита само част от необходимото финансиране. Макар правителственият преглед на разходите от юни да очертава сравнително детайлни капиталови планове, те обхващат период само до 2029-2030 г.

Сред неосигурените проекти в отбраната са изграждането на нови казарми, развитие на автономни системи, създаване на заводи за боеприпаси и инвестиции във военноморски бази. Допълнителни средства ще бъдат нужни и за пътна и железопътна инфраструктура с цел по-добра военна мобилност, по-устойчиви доставки и развитие на стратегически технологии.

На среща на върха на НАТО в Хага през юни съюзниците се договориха до 2035 г. да отделят ежегодно по 5% от БВП за отбрана и свързани със сигурността дейности, като поне 3,5% да попадат в официалното определение за военни разходи на алианса. Страните трябва да представят и годишни планове с ясен и поетапен път към тази цел.

Във Великобритания обаче висши военни настояват премиерът Киър Стармър да ускори и затвърди ангажиментите си, предупреждавайки, че трудните решения се отлагат. Управляващите лейбъристи планират да увеличат основните военни разходи до 2,5% от БВП още през 2027 г., спрямо около 2,3% при встъпването си във властта, като част от средствата дойдат от съкращения във външната помощ. Ангажимент за достигане на 3% от БВП за отбрана в следващия парламент и 3,5% до 2035 г. обаче все още не е заложен в официалните бюджетни прогнози.

Ако се включат и неосигурените проекти в енергетиката, здравеопазването и транспорта, общата нужда от капиталово финансиране във Великобритания до 2040 г. достига 1,96 трилиона паунда, като отбраната е най-голямото перо при сценарий за изпълнение на целта от 5%. Дори при по-умерен вариант с военни разходи от 3% от БВП, стойността на неосигурените програми остава около 1,7 трилиона паунда.

По исторически данни EY изчислява, че около 1,1 трилиона паунда от инвестиционния недостиг ще бъдат покрити чрез постепенно нарастване на публичните разходи. Това обаче оставя дупка от още 817 млрд. паунда, която тепърва трябва да бъде запълнена.

"Новите приоритети в отбраната пренареждат цялата капиталова програма на страната", коментира Матс Персон, ръководител "Макроикономика и геостратегия" за Обединеното кралство в EY. По думите му през следващите 15 години Великобритания ще бъде изправена пред нарастващи финансови нужди заради паралелни преходи в енергетиката, инфраструктурата, здравеопазването и отбраната.

От британското финансово министерство посочват, че с последния бюджет са защитени допълнителни капиталови разходи за над 120 млрд. паунда спрямо плановете на предишното правителство, както и че фискалните правила са променени, за да се насърчат дългосрочните инвестиции заедно с частния сектор. По думите на ведомството вече са осигурени допълнителни 5 млрд. паунда за отбрана през 2025-2026 г., а целта остава разходите да достигнат 3% от БВП в следващия парламент, когато икономическите и бюджетните условия позволят.