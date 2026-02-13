Хърватия и Словения планират над €20 милиарда инвестиции в инфраструктура през следващите пет години - амбициозен пакет, който може да промени транспортната и икономическата карта на региона. Въпреки това около обявения "пробив" остава и доза скептицизъм - за реално задвижване на проекти ли става въпрос, или за предизборен сигнал от страна на Любляна, пише HRT.

Мащабните планове бяха анонсирани на словенско-хърватска бизнес конференция в Порторож. Макар строителният сектор и в двете страни да е в подем, проблемите са добре познати. Те са свързани с недостиг на квалифицирани кадри, бавни процедури и ключови трансгранични пътни проекти, отлагани с години. Именно два такива маршрута са във фокуса, тъй като са решаващи за свързаността между Хърватия и Словения.

Спънка за бизнеса

Превозвачи и бизнес от двете страни на границата отдавна сигнализират за тежки задръствания, особено по пътя между Бузет и Пристанище Копер, както и по трасето Постойна-Илирска Бистрица-Елшане към Пристанище Риека. Тесните и остарели отсечки се превръщат в сериозна спирачка за товарния трафик и туризма, въпреки нарастващите икономически връзки, отбелязва изданието.

Източник: iStock

Граждански инициативи твърдят, че темата е политически чувствителна, тъй като подобряването на тези коридори би могло да промени баланса между северноадриатическите пристанища. От словенска страна министърът на инфраструктурата Аленка Братушек потвърди, че двата пътя вече се включват в националния пространствен план, но призна, че до реално строителство има още време. Хърватският министър Олег Буткович заяви, че Загреб следи отблизо процеса и очаква ускоряване след последните стъпки от словенска страна.

Година на избори в Словения

Контекстът обаче е ключов - Словения навлиза в "суперизборна година" с парламентарни избори след малко повече от месец и местни избори по-късно. Това логично поражда въпроса дали подновеният импулс е знак за реална промяна или добре подбран политически момент.

Ако инвестиционната програма бъде реализирана, ефектът за региона би бил значителен, категорични са анализатори. Това ще доведе до по-добра свързаност, по-малко задръствания, по-силен туризъм и по-конкурентна логистика. Засега обаче бизнесът и местните общности са предпазливи и чакат да видят с очите си първите километри реално положен асфалт.