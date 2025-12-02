Словения се нареди сред европейските държави, в които правото на плащане в брой е конституционно гарантирано. Поправката в основния закон на бившата югорепублика, която парламентът одобри на 21 ноември почти единодушно, влезе в сила от 1 декември.

Тя идва след петиция от гражданското сдружение Povezani smo (Ние сме свързани), което събра повече от 56 000 подписа през 2023 година.

Поддръжниците на поправката аргументираха предимно със защитата на поверителността на жителите и важността на парите в брой в извънредни ситуации.

67 депутати подкрепиха промените и само един беше против, като по този начин Словения се присъедини към Словакия и Унгария, които приеха подобни мерки през 2023 и 2025 година.

Новият член 74а от словенската конституция гарантира на всеки правото да плаща в брой за банкови и други правни транзакции, стига това да е в съответствие със закона. Според Министерството на финансите промяната е в съответствие с правилата на ЕС и Европейската централна банка.

"Парите в брой са най-надеждният метод за плащане, особено по време на криза", заяви и заместник-председателят на парламента Мейра Хот. Тя подчерта, че макар Словения да подкрепя дигиталните транзакции, паричните средства трябва да останат паралелна система, осигуряваща достъпност, поверителност и стабилност.

Данните от Европейската централна банка показват, че приблизително 64 процента от плащанията през 2024 година на физически търговски обекти в Словения са извършени в брой - кешът има сериозен дял.

В същото време ЕС се подготвя да въведе единен лимит за плащания в брой от 10 000 евро от 2027 година, а Европейската централна банка продължава подготовката за дигиталното евро с целева дата за стартиране през 2029 година.

ЕЦБ обаче многократно е уверявала, че дигиталното евро е предназначено да допълва кеша, а не да го замества.

Очаква се Швейцария да гласува за закрепването на правото на кеш през март 2026 година, докато Австрия обмисля подобни законодателни промени. В Чехия новоформираното мнозинство от десни и популистки партии също се закани, че ще въведе подобни текстове.