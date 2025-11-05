Полша през последните няколко дни стана жертва на серия целенасочени кибератаки, които парализираха най-популярната й платежна система и принудиха милиони граждани да се върнат към използването на пари в брой, пишат местни медии.

В понеделник платежната система BLIK претърпя масивен срив след външна DDoS атака, която блокира мобилните плащания в цялата страна. Това беше вторият такъв инцидент за три дни - подобна атака имаше и в събота.

Операторът Polski Standard Płatności потвърди, че атаките са от тип DDoS, при които сървърите се претоварват с огромен трафик, водещ до временна недостъпност на услугите.

BLIK е водещата дигитална платежна система в Полша, създадена през 2015 година от алианс на полски банки. Тя позволява на потребителите да правят онлайн и магазинни покупки, да теглят пари от банкомати и да превеждат суми директно чрез мобилните приложения на банките си.

Подобна платежна инфраструктура има и у нас.

През първата половина на 2025 година системата BLIK обработи 1,39 милиарда транзакции на стойност 207,3 милиарда злоти (48,8 милиарда евро) - увеличение съответно с 24% и 31% спрямо предходната година.

Обратно към банкоматите

В резултат на сривовете поляците масово се втурнаха към банкоматите да теглят кеш. Лимитите за теглене в полските банки варират от 800 злоти (Euronet) до 10 000 злоти (PKO BP) на транзакция, което принуждава клиентите да правят многократни тегления.

Според данни на Полската централна банка средната стойност на теглене от банкомат през третото тримесечие на 2024 година е била 898 злоти.

Министърът на цифровите въпроси Кшищоф Гавковски потвърди, че причината за уикенд проблемите е била външна атака срещу полската клирингова инфраструктура.

Европейски контекст

Проблемите с платежните системи засегнаха Европа през цялата 2025 година. През март срив в системата Target 2 на Европейската централна банка парализира изплащането на заплати и социални помощи.

През август германските банки блокираха транзакции на стойност 10 милиарда евро след срив в системата за борба с измами. Холандската централна банка препоръча на гражданите да се подготвят за 72-часови прекъсвания в електронните платежни системи.

Въпреки че не е ясно кой стои зад атаките, инцидентите се случват на фона на засилена бдителност на Полша срещу хибридни атаки заради войната в Украйна.