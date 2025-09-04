Злонамереният трафик буквално залива сървърите и често в същото време се прави опит за кражба на данни

"Зареждане...". Бяла страница. Съобщение за грешка. Само това виждате от вашия любим новинарски сайт или банкова платформа след успешна Distributed Denial of Service (DDoS) атака. Това е похват на киберпрестъпниците, чрез който контролирани от тях устройства и мрежи претоварват даден сървър.

Както се видя днес с техническия проблем на Google, изчезването на дадена услуга може сериозно да затрудни работата на милиони хора в най-различни сфери.

Причините за аварията при онлайн гиганта за момента не са известни и все пак не изглежда твърде вероятно да говорим за кибератака.

Твърде често обаче предизвиканите от външна сила сривове са само част от сложна операция за кражба на данни и компрометиране на системи.

DDoS атаките имат близо 30-годишна история, но непрекъснато се развиват - като стават по-мощни и по-трудно уловими, посочват от българската технологична компания "Нетера", която предоставя телекомуникационни и IT услуги по целия свят.

Само за първите 6 месеца на годината тя е пресякла 77 765 DDoS атаки. На пръв поглед това означава намаление спрямо 276 993 за цялата минала година, но арсеналът на хакерите се променя. Ако през 2024-а доминиращия тип атака е бил традиционният ACK Flood, сега най-често говорим за по-новия и адаптивен SYN Short, който използва по-малки пакети, засича се по-трудно и успява да заобиколи традиционните системи на защита, базирани на обема на трафика.

Така и пиковете на пакетите в секунда през тази година са почти 4 пъти по-високи от тези преди година. Спирани са по над 38 милиона пакета в секунда и 30-гигабитов злонамерен трафик.

Основните мишени

"През 2025 г. Нетера е предотвратила най-много DDoS атаки срещу свои клиенти от финансовия сектор (банки, фитнех компании, застрахователни дружества), e-commerce, клауд, хостинг и е-гейминг компании", посочиха от компанията пред Money.bg

Това са все бизнеси, които боравят с финансови и лични данни, често - на стотици хиляди потребители.

"Минимална, пренебрежима част" от атаките, спрени от "Нетера" през тази година, идват от мрежи в България.

Какви са мотивите?

От "Нетера" коментират, че според проучвания на клиентите им атаките най-често идват от конкуренти. Защо някои прибягват до "събарянето" на сайтовете на своите бизнес съперници? "Ако атаката е организирана от конкуренти, това може да е и нейната единствена цел - да прекрати достъпа до сайта на конкурента, за да се насочат клиентите към сайта на организатора на атаката. Честото блокиране на сайта и услугите на една компания води и до увреждане на репутацията ѝ на надежден доставчик на услуги, което отново е много изгодно за конкурентите", посочват експертите.

Но предупреждават: "DDoS атаките обаче често се организират и за да прикрият друго зловредно действие. Докато някой те атакува и си мислиш, че афектирането на услугите е главното зло, което ти се случва в този момент, всъщност някой може да се е логнал към сървърите и да краде данните ти. Крайната цел на много от DDoS атаките е да се откраднат данни, парични средства и интелектуална собственост".

Източник: iStock

През последните години имаше немалко случаи, в които именно излизането от строя на дадена онлайн платформа беше последвано от изнудването ѝ или директно от разпространяването на крадена нейна информация.

Така вече е много трудно въобще да се поддържа онлайн присъствие без мощна DDoS защита. А блокирането на атаките продължава да бъде игра на стражари и апаши често с огромен залог.