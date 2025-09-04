Един от най-големите сривове за последните няколко години засегна почти всички услуги на Google тази сутрин в Източна Европа, но и не само. Водещата онлайн търсачка и глобалната видеоплатформа YouTube спряха да се отварят, като беше нарушена работата и на редица други системи.

Аварията е причинена от прекъснати оптични трасета, но обстоятелствата около нея остават неясни.

Минути след 10:00 часа стана невъзможно търсенето, а освен това спря да функционира магазинът за Android приложения Play Store. Не работеха и навгиационните приложения на Google Maps и Waze.

Даже услуга, насочена изцяло към бизнеса като DDoS защитата, спря да работи и прати офлайн редица сайтове, които я използват.

Бяха засегнати и други платформи, които използват Google за потребителски достъп, зареждане на външни шрифтове и т.н.

Едва около час след началото на аварията търсачката постепенно възстанови работа.

От публикации в социалните мрежи се вижда, че за проблеми с достъпа до Google услуги съобщават и потребители в Турция, Румъния, Гърция, Хърватия, но и на други места. Сред тях е и Великобритания.

Според официална информация, подадена от Google към корпоративните клиенти, аварията е причинена от "няколко прекъсвания на оптични трасета". Посочените зони са в България. Това първоначално е довело до претоварване на работещите трасета, а след това е изисквало пренасочване на трафика.

Работи се по остраняването на проблемите по оптиката.

От съобщението не стават ясни обстоятелствата около възникването на аварията.