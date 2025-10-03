Perplexity AI обяви, че хитовият задвижван от изкуствен интелект уеб браузър Comet вече е достъпен глобално и ще бъде безплатен за всички потребители.

Стартъпът първоначално пусна Comet през юли само за абонати на плана Perplexity Max за 200 долара месечно, но оттогава "милиони" души са се записали в списъка за изчакване.

Браузърът е проектиран да служи като личен асистент, който може да търси в интернет, да организира табове, да съставя имейли, да пазарува и да извършва множество други задачи. Основната му функция е т.нар страничен асистент, който ви придружава докато сърфирате. Той отговаря на въпроси, свързани с отворената страница, обобщава съдържание и т.н.

Всичко това го има отдавна в Microsoft Edge заради Copilot интеграцията, но разликата е, че при Comet работи добре.

Решението на Perplexity да предостави Comet безплатно идва в момент, когато компанията се опитва да се конкурира с гиганти като Google, OpenAI и Anthropic, които имат собствени AI браузърни предложения. През септември Google внедри Gemini в Chrome, Anthropic обяви браузърен AI агент през август, а в началото на годината OpenAI представи Operator - агент, който използва браузър за изпълнение на задачи.

Perplexity направи непоискана оферта от 34.5 милиарда долара за браузъра Chrome на Google през август. Това беше в хода на антитръстовата процедура срещу онлайн гиганта, която можеше да му коства браузъра.

Безплатните потребители получават достъп до различни инструменти:

Discover за персонализирани новини и препоръки за съдържание;

Spaces за организиране на различни проекти;

Shopping за сравняване на цени и намиране на оферти;

Travel за информация за дестинации, полети и настаняване;

Finance за бюджетиране и следене на инвестиции;

Sports за резултати и новини.

Max потребителите получават достъп до високопроизводителни AI модели и имейл асистент, който копира стила им, организира входящата кутия и планира срещи.

Те получават и ранен достъп до нови продукти, включително "фонов асистент", обявен от изпълнителния директор Аравинд Шринивас по-рано тази седмица.

Фоновият асистент функционира като "екип от асистенти". Той изпълнява множество задачи на компютъра ви, докато вие работите по друго или си правите сандвич. Можете например да му възложите да изпрати имейл, да добави най-евтините билети за концерт в кошницата и намери най-добрия директен полет за конкретна дата. Асистентът ви уведомява при завършване и можете да се намесите по всяко време.

Perplexity също въведе Comet Plus през август - абонамент за 5 долара месечно, който предоставя AI-подобрена алтернатива на Apple News с достъп до съдържание от "доверени издатели и журналисти". CNN, Condé Nast, The Washington Post, Los Angeles Times, Fortune, Le Monde и Le Figaro са сред първоначалните партньори.

Компанията планира да пусне и мобилна версия на Comet в близко бъдеще, докато работи да докаже, че агентските възможности на браузъра функционират надеждно в условията на нарастваща конкуренция.