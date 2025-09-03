Федерален съдия на САЩ разпореди, че технологичната компания Google няма да е задължена да продава уеб браузъра си Chrome, но ще трябва да споделя информация с конкурентите си, съобщава BBC. До решението се стигна след дългогодишна съдебна битка за доминацията на Google в онлайн търсенето.

Делото се фокусира върху позицията на компанията като търсачка по подразбиране за редица собствени продукти, като Android и Chrome, както и за други, произведени от компании като Apple.

Министерството на правосъдието на САЩ поиска Google да продаде Chrome, но настоящото решение означава, че технологичният гигант може да го запази, но ще му бъде забранено да има ексклузивни договори и ще трябва да споделя данни от търсенето с конкурентите си.

Това е ключова победа за Apple, която получава приблизително $20 милиарда годишно за това, че е направила търсенето с Google по подразбиране на iPhone, пише Bloomberg.

Източник: iStock

Констатацията следва решението на съдията от Вашингтон, окръг Колумбия, от миналата година, че Google незаконно монополизира пазарите за онлайн търсене и реклама в търсенето. Мехта проведе триседмично изслушване през април, за да определи решение.

Съгласно решението, Google ще бъде задължена да споделя някои от данните си за търсене с конкуренти. Тези конкуренти могат да включват Microsoft Corp. и DuckDuckGo Inc., както и много от новите компании за изкуствен интелект като OpenAI и Perplexity. Тези данни биха помогнали за изграждането на конкурентни търсачки или модели за изкуствен интелект.

В изявление, цитирано от световните медии, от Google похвалиха решението за признаване на това как изкуственият интелект е променил индустрията за търсене и подчертаха, че компанията продължава да не е съгласна с предишното съдебно решение, че са монополизирали онлайн търсенето.