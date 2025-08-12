Стартъп компанията за изкуствен интелект Perplexity предложи да закупи браузъра Chrome на Google за $34,5 милиарда, съобщават световни медии. Чрез своята непоискана бизнес оферта, фирмата се стреми да промени доминацията на технологичния гигант в уеб търсенето на фона на антитръстово разследване отвъд океана, пише WSJ.

Любопитното тук е, че офертата на Perplexity е значително по-висока от собствената ѝ оценка от $18 милиарда. От компанията заявиха пред The Wall Street Journal, че "няколко инвеститори, включително големи фондове за рисков капитал, са се съгласили да подкрепят изцяло сделката".

Както Money.bg писа през април, доминиращият световния пазар уеб браузър Google Chrome може да се наложи да бъде продаден в резултат на антимонополното производство срещу онлайн гиганта в САЩ. Още пролетта стана ясно, че има (поне) двама потенциални кандидат-купувачи - AI компаниите OpenAI и Perplexity, която предлага днешната бизнес оферта.

Източник: iStock

Трудно е да се каже колко кой стои зад софтуера, през който около 66% от потребителите в света посещават различни сайтове. Google са не само компанията зад Chrome, но и основен участник в проекта с отворен код Chronium, който е в основата на почти всички конкурентни браузъри без Safari и Firefox.

Оценките за корпоративната стойност на Chrome варират значително, между $20 милиарда и $50 милиарда. На този фон окръжен съд в САЩ продължава да обмисля дали да принуди Google да продаде браузъра като средство за отслабване на контрола върху уеб търсенето.

Миналата година съдът постанови, че Google незаконно е монополизирал пазара на търсене. Очаква се този месец да се произнесе как да възстанови конкуренцията. Chrome има приблизително 3,5 милиарда потребители по целия свят и представлява повече от 60% от световния пазар на браузъри.