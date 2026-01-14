Netflix се готви да направи нова изцяло кешова оферта за студиата и стрийминг бизнеса на Warner Bros Discovery, съобщава Reuters, цитирайки свой източник. Промените са предназначени да ускорят продажбата, чието финализиране ще отнеме месеци и е изправено пред опозиция от страна на политици и конкурента Paramount Skydance.

Сделката на Netflix за 82,7 милиарда долара първоначално се състоеше от пари в брой и акции за филмовите и стрийминг активи на Warner Bros, докато Paramount предложи 108,4 милиарда долара в брой за цялата компания, включително бизнеса ѝ с кабелна телевизия. Въпреки това Warner Bros предпочита сделката на Netflix, въпреки измененията в офертата на Paramount, включително 40 милиарда долара акционерно финансиране от съоснователя на Oracle Лари Елисън и бащата на главния изпълнителен директор на Paramount Дейвид Елисън.

Бордът на Warner Bros. твърди, че офертата на Paramount зависи от значително дългово финансиране, което увеличава риска от приключване на сделката, и офертата "остава неадекватна". Paramount и Netflix водят разгорещена битка за Warner Bros, ценните ѝ филмови и телевизионни студия и обширната ѝ библиотека със съдържание.

Доходоносните развлекателни франчайзи включват хитове като "Хари Потър", "Игра на тронове", "Приятели" и вселената на DC Comics, както и вечно търсени класически филми като "Казабланка" и "Гражданинът Кейн".

Източник: iStock

Войната за наддаване се превърна в най-внимателно наблюдаваната битка за поглъщане в Холивуд, тъй като студиата се ориентират в пейзаж, все по-доминиран от стрийминг платформи и нестабилни приходи от киносалоните. Междувременно политици от целия политически спектър изразиха опасения, че по-нататъшната консолидация на медиите може да повиши цените и да намали избора на потребителите.

На този фон Paramount твърди, че офертата на компанията от 30 долара на акция за цялата компания Warner Bros. е по-добра от предишната оферта на Netflix за акции и пари в брой от 27,75 долара за студиата и стрийминг активите и ще преодолее по-лесно регулаторните препятствия.

Netflix се съгласи на такса за прекратяване от 5,8 милиарда долара, ако не може да получи регулаторно одобрение, докато Warner Bros ще бъде задължена да плати на стрийминг услугата такса за прекратяване от 2,8 милиарда долара за отказ от споразумението си с Netflix.