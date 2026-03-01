Веригата за бързо хранене Burger King тества слушалки за служители, задвижвани от изкуствен интелект, които наблюдават взаимодействията на персонала с клиентите и контролират работата на обектите, съобщава BBC.

Системата с изкуствен интелект, наречена BK Assistant, съставя "оценки за дружелюбие" в обектите на веригата за бързо хранене въз основа на разговорите на служителите, според промоционално видео на компанията. Към момента заведенията за бърза храна внедряват системата в 500 ресторанта в САЩ, след което ще се мисли и за нейното внедряване на други пазари.

Говорител на Burger King подчертава, че технологията не е предназначена да "записва разговори или да оценява отделни служители". Идеята е да се подобри цялостното изживяване на клиентите.

Чатботът "Patty

Чатбот с изкуствен интелект, наречен "Patty", вграден в слушалките, отговаря на въпроси на служителите за това как да се приготвят елементи от менюто и сигнализира кога даден продукт се нуждае от презареждане. Но способността му да наблюдава персонала на ресторанта поражда дебат за наблюдението.

Главният дигитален директор на Burger King заяви пред онлайн изданието The Verge, че заведението за бързо хранене е обучило системата, задвижвана от OpenAI, да идентифицира термини, включително "моля" и "благодаря", за да оцени дружелюбието на персонала. Системата анализира аудио от взаимодействията по време на шофиране.

Източник: GettyImages

Всички ресторанти на Burger King в САЩ са готови да имат достъп до платформата с изкуствен интелект BK Assistant до края на 2026 г., каза говорител на компанията пред BBC. Инструментът е "предназначен за рационализиране на ресторантските операции", за да позволи на мениджърите и персонала "да се съсредоточат повече върху обслужването на гостите и ръководството на екипа", заяви Restaurant Brands International, компанията майка на веригата, в изявление тази седмица.

Едно промоционално видео за новия асистент с изкуствен интелект показва чатбота "Patty", който уведомява служител, че в машината е свършила диетичната кола. Друг служител пита "Пати" за напомняне за рецепта. Освен това, видеото подчертава елемент от инструмента, който започна да генерира негативни реакции онлайн: способността му да следи отблизо поведението на служителите.

"Оценките за дружелюбие на екипа от тази сутрин бяха най-високите тази седмица", казва чатботът на служител през слушалките си.

Burger King заяви, че е проучил "използването на обобщени ключови думи, като например често срещани фрази за гостоприемство", за да разбере цялостната предлагана услуга и да "разпознае екипите, които предоставят отлично гостоприемство".

"Вярваме, че дружелюбието е фундаментално човешко отношение. Ролята на тази технология е да подкрепя нашите екипи, за да могат да бъдат на ниво с гостите."

Разговорите за обслужване на клиенти рутинно се записват и наблюдават от години. Служителите често са наясно, че могат да бъдат оценени, за да се гарантира, че използват правилния език. Но тази последна стъпка на Burger King предизвика бързо осъждане сред някои потребители на социалните медии, които я определиха като "дистопична".

Други поставиха под въпрос колко точни ще бъдат чатбот слушалките, като се има предвид, че инструментите с изкуствен интелект са доказали, че са склонни към грешки. Други вериги за бързо хранене също започнаха да проучват използването на изкуствен интелект в своите магазини.

Yum Brands, чиито вериги включват Taco Bell и Pizza Hut, миналата година обяви партньорство с гиганта в производството на чипове Nvidia за разработване на инструменти с изкуствен интелект за своите ресторанти.