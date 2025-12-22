Китай ще наложи, както е обявено "временни" мита в размер от 21,9% до 42,7 на сто върху определени млечни продукти, внасяни от Европейския съюз. Мярката влиза в сила незабавно, обяви китайското Министерство на търговията, съобщи Reuters.

Мярката се основава на предварително решение по разследване срещу субсидии за сектора, уточняват от ведомството. В съобщението се посочва, че разследването е установило основания за прилагане на "временни компенсаторни мерки спрямо част от вноса на млечни продукти от ЕС".

Ставките на митата ще варират в зависимост от производителя и конкретния млечен продукт, като мерките ще останат в сила до приключване на окончателното разследване.

Само преди дни властите в Китай обявиха по-ниски мита върху вноса на свинско месо и свински субпродукти от Европейския съюз, след като приключи едногодишното антидъмпингово разследване на вноса на европейско свинско месо, съобщи CNBC.

Новите митнически ставки - вариращи от 4,9 на сто до 19,8 на сто за десетки европейски износители на свинско месо - също влязоха в сила незабавно и ще продължат пет години, обяви китайското Министерство на търговията.