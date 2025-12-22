Китай ще наложи, както е обявено "временни" мита в размер от 21,9% до 42,7 на сто върху определени млечни продукти, внасяни от Европейския съюз. Мярката влиза в сила незабавно, обяви китайското Министерство на търговията, съобщи Reuters.

Мярката се основава на предварително решение по разследване срещу субсидии за сектора, уточняват от ведомството. В съобщението се посочва, че разследването е установило основания за прилагане на "временни компенсаторни мерки спрямо част от вноса на млечни продукти от ЕС".

Ставките на митата ще варират в зависимост от производителя и конкретния млечен продукт, като мерките ще останат в сила до приключване на окончателното разследване.

Само преди дни властите в Китай обявиха по-ниски мита върху вноса на свинско месо и свински субпродукти от Европейския съюз, след като приключи едногодишното антидъмпингово разследване на вноса на европейско свинско месо, съобщи CNBC.

Новите митнически ставки - вариращи от 4,9 на сто до 19,8 на сто за десетки европейски износители на свинско месо - също влязоха в сила незабавно и ще продължат пет години, обяви китайското Министерство на търговията.

Китай намали митата за внос на свинско месо от ЕС

Китай намали митата за внос на свинско месо от ЕС

Новите мита са за срок от 5 години