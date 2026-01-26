На прага на еврото, платежните операции в България бележат значителен ръст през 2025 г. Това показват данните на "Борика".

През техните системи са минали 139,8 милиона транзакции, като това е ръст от 12 на сто. Голям скок обаче има в обема - 35% на годишна база до 345,7 милиарда евро.

Средната стойност на една платежна операция е била 2472 евро, докато година по-рано е била 2051 евро - ръст от 21%.

Източник: Борика

Незабавните преводи като дял растат с цели 69% до 27 на сто от всички преводи или 38,3 млн. броя. Обемът скача почти двойно до 35,3 милиарда евро.

Средната стойност е 922 евро, "което потвърждава, че скоростта вече се търси не само за микроплащания, а и за по-широк кръг платежни услуги", отбелязват от компанията.

2,7 млн. blink превода са направени по мобилен номер (P2P), като общата им стойност е 424 млн. евро.