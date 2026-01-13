Основният индекс на Българска фондова борса SOFIX стартира 2026 г. с двуцифрен ръст от 14,41% още в първата седмица на търговия след влизането на България в Еврозоната, става ясно от официално съобщение.

Индексът се повиши от 1156,43 до 1323,06 пункта, като паралелно се наблюдава рязко увеличение и на оборота с почти 184%.

Сделките също се повишиха през изминалата седмица със 112,79% на годишна база.

Възходящият тренд се запазва и през първите дни от втората седмица в евро за БФБ.

"Присъединяването към Еврозоната поставя България в нова позиция на финансовата карта на Европа. Реакцията на пазара дори още в първия ден от търговията е показателна SOFIX нарастна с 3,7% само за ден, а в следващите дни продължи със сходен темп. Това е ясен показател за дългосрочно натрупване на доверие, по-добрата пазарна инфраструктура и по-високата финансова информираност", е цитиран в съобщението да коментира изпълнителният директор на борсата доц. д-р Маню Моравенов.

От БФБ правят паралел с първата седмица след влизането на България в ЕС през 2007 г. Тогава SOFIX се е покачил с 6,37% - от 1224,12 до 1302,81 пункта. Оборотите тогава са нараснали с 12,24% на годишна база, а броят на сделките е скочил двойно.

Очакванията на пазарните участници сега са преминаването към евро да улесни достъпа на международните инвеститори и да подкрепи по-дълбоката интеграция на българския капиталов пазар.