Инвеститорите започнаха да се притесняват от негативната страна на развитието на изкуствения интелект и това доведе до срив на водещите щатски борсови индекси, предава CNBC. Те приключиха сесията със сериозни спадове. Според финансисти AI заплашва да наруши бизнес моделите на цели индустрии и да повиши безработицата.

Бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се понижи с 1,34% до 49 451,98 пункта. Широкият измерител S&P 500 отчете спад от 1,57% до 6832,76 пункта. Технологичният показател Nasdaq Composite записа понижение от 2,04% до 22 597,14 пункта.

Някои сектори на фондовата борса бяха засегнати от пускането на инструменти с изкуствен интелект, които биха могли да възпроизведат бизнеса им - или поне да намалят печалбата им.

Акциите на финансови компании като Morgan Stanley също подложени на натиск поради опасения, че изкуственият интелект ще наруши бизнеса с управление на богатството, докато акциите на транспортните и логистични компании като CH Robinson поевтиняха с 14% поради опасения, че AI ще рационализира товарните дейности, като по този начин натежи върху определени приходни линии.

Източник: iStock

Страховете от смущения в работата около изкуствения интелект се разпространиха дори в сектора на недвижимите имоти и доведоха до разпродажба на акции като тези на CBRE и SL Green Realty. Инвеститорите търсят сигурност в по-дефанзивни области на пазара.

Цената на акциите на Walmart и Coca-Cola се повиши съответно с 4% и над 1%, а фирмите от сектора на потребителските стоки и комуналните услуги поведоха ръстовете сред секторите на S&P 500.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните и 30-годишните американски държавни ценни книжа се понижи съответно до 4,1% и 4,73%. Доларовият индекс, който отразява силата на американските пари спрямо кошница от конкурентни валути, напредна с 0,07% до 96,9 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент се понижи с 2,61% до 67,59 пункта. Фючърсите върху американския лек петрол WTI поевтиняха с 2,68% до 62,9 долара за барел. Цената на златото също се понижи - с 3,12% до 4 939,64 щатски долара за тройунция.