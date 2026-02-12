Американската енергийна компания Chevron влиза в нова роля - като инвеститор в индустриален проект на един от най-богатите хора в Казахстан - бизнесмена Сергей Кан. Чрез своя Chevron Direct Investment Fund (CDIF) компанията ще предостави $23,5 милиона за изграждането на завод за феросплави в град Екибастуз, област Павлодар.

Общата стойност на проекта е €213 милиона, като значителна част от финансирането идва от държавната Банка за развитие на Казахстан. Chevron мотивира участието си с желанието да подкрепи индустриални проекти извън енергийния сектор и да насърчи икономическия растеж на Казахстан.

CDIF е частен фонд на Chevron, който инвестира в перспективни индустриални и технологични проекти с цел подкрепа на устойчив икономически растеж и възвръщаемост на средствата.

"Партньорството на Chevron с Казахстан продължава повече от 30 години. Проектът на Mineral Product International отваря нова глава в подкрепата ни за индустрията и местния бизнес и демонстрира нашия ангажимент за устойчив икономически растеж", заяви вицепрезидентът на Chevron Евразия, Дилан Морган.

Какво ще произвежда?

Заводът ще произвежда около 80 000 тона феросилиций FeSi-75 годишно и ще създаде над 500 работни места. Комплексът ще разполага с 8 пещи по 33 MVA, а производството е планирано да стартира през четвъртото тримесечие на 2026 г.

Сергей Кан заема 22-ро място в класацията на Forbes за най-богатите казахстанци с нетно състояние от $470 милиона. Проектът се финансира с €148 милиона заем от Банката за развитие на Казахстан и €65 милиона собствени средства, включително инвестицията на Chevron.

Така самият Кан поема малко по-голяма част от финансовия риск, а американският гигант влиза като миноритарен инвеститор.

Проектът се реализира съвместно с южнокорейската компания SAC Co., която осигурява технологично know-how, а продукцията ще се изнася за Южна Корея, САЩ и Европейския съюз.