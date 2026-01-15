Казахстан през 2026 г. ще започне по-детайлни геоложки проучвания на земните недра. Планирано е да бъдат инвестирани 240 милиарда тенге, или около 500 милиона долара в общо 20 проекта за геоложки проучвания, вкл. и за потенциално откриване на запаси от злато и редкоземни метали. Това съобщи правителствената информационна служба на страната, пише ТАСС.

По-конкретно, "през следващите три години се планира да бъдат инвестирани 240 милиарда тенге, или около 500 милиона долара, във въпросните 20 проекта, както и в сеизмични проучвания в недостатъчно проучени седиментни басейни и създаване на съвременна геоложка инфраструктура. За сравнение, през последните 15 години са инвестирани за подобни дейности общо 469 милиона долара", се казва в изявлението.

"Тази година правителството на Казахстан ще започне нов етап на по-детайлно проучване на земните недра", подчертават от правителството.Проектите включват анализ на данните от дистанционно наблюдение, аерогеофизични и геохимични проучвания и редица работи на терен.

От кабинета отбелязват, че при съставянето на списъка с участъците за проучване, са взети предвид фактори като изчерпване на запасите, липса или минимален брой ползватели на участъка, потенциал за намиране на приоритетни полезни изкопаеми и др.

В резултат на посоченото, са определени терени с висок потенциал за откриване на находища на мед, злато, олово, цинк, редкоземни елементи, барит и боксит, посочват от правителството.