В структурата на международните златно-валутни резерви на Казахстан е отбелязано рязко увеличение на златните запаси през януари 2026 г., достигайки 55,3 милиарда долара. Показателят е нараснал със 17,1% само за месец и с повече от два пъти за година основно заради покачващите се световни цени на благородния метал. Това показват статистическите данни на Националната банка на страната, пише Forbes.

Нетните международни резерви Казахстан възлизат на 69,5 милиарда долара, което е увеличение с 10,1% на месечна база и с 54,4% - на годишна база.

Брутните международни резерви на страната са нараснали с 9,4% през януари, достигайки 71,6 милиарда долара. На годишна база те са се увеличиха с 51%.

Към края на януари спот цените на златото достигнаха рекордно високо ниво от над 5300 долара за тройунция. В последния ден на януари един грам злато струваше 89 000 тенге по обменния курс на Националната банка на Казахстан. Към 10 февруари, цената на златото беше малко над 5000 долара за унция, според данните на Investing.com.

Общите активи на Националния фонд на страната се увеличиха с 0,3% през януари до 32,4 трилиона тенге, което представлява увеличение от 6,9% на годишна база.

Валутните активи на Националния фонд през януари достигнаха 64,7 милиарда долара, което е с 1,2% повече от декември миналата година и с 10,6% повече от януари 2025 г.