През последната година стойността на златните резерви на Русия се увеличи с рекордните 92 милиарда долара. Показателят надхвърля общото увеличение в стойност за предходните четири години взети заедно, според изчисления на РИА Новости, по данни на Централната банка на страната.

Към 1 ноември 2025 г. стойността на златото в трезорите на Банката на Русия достигна 299,8 милиарда долара, докато миналата година по същото време златните резерви са се изчислявали на 207,7 милиарда долара. Толкова бързо за година златните резерви на Русия не са нараствали никога през съвременната история на страната, отбелязва агенцията.

Основната причина за толкова значителното нарастване на стойността на златните резерви на страната е рязкото покачване на цените на златото на световния пазар. За година цената на тройунция злато е скочила от 2700 до 4000 долара.

Същевременно, физическият обем на златните резерви на Русия, за година всъщност е намалял с около 3,1 тона, или 100 000 тройунции. Така, към 1 октомври 2025 г., общите златни резерви на Русия възлизат на около 74,9 милиона тройунции, което се равнява на 2329,7 тона злато.

Делът на златото в международните резерви на Русия към началото на ноември достигна 41,3% - най-високото ниво на този показател от 30 години насам.

Като делът на чуждестранната валута в резервите на страната се е увеличил за година само с 0,5%, до 426 милиарда долара. Общият обем на международни резерви на Русия към 1 ноември възлиза на около 726 милиарда долара.