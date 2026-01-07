Компанията Lockheed Martin обяви, че е постигнала седемгодишно споразумение с Министерството на войната на САЩ за увеличаване на своя капацитет за производство на своите ракети-прехващачи PAC-3 до 2000 броя годишно, от около 600 броя преди това, съобщи Reuters.

Търсенето на противоракетните прехващачи PAC-3, или Patriot Advanced Capability, нарасна, тъй като САЩ и съюзническите им страни засилват способностите си за противовъздушна отбрана, в отговор на повишеното геополитическо напрежение.

Освен в САЩ, Lockheed Martin доставя PAC-3 на шестнадесет други страни, включително Швеция, Катар, Япония и Полша.

Системата Patriot е сред оръжията, които Западът е доставил на Украйна за борба с руската инвазия.

През 2025 г. Lockheed Martin достави общо 620 бройки ракети Patriot. През последните две години компанията увеличи производството си с внушителните 60%, уточнява Reuters.

Ще припомним, че преди повече от година Министерството на отбраната (тогава) на САЩ беше отпуснало 2,1 млрд. долара за производството на балистични ракети Trident II D5 и нови ядрени бойни глави Warhead 93/Mark7. Това се посочваше в изявление, публикувано тогава от Пентагона.

Както беше отбелязано в документа, договорът на стойност 2,11 млрд. долара е възложен на корпорацията Lockheed Martin. Той предвижда производството на предназначени за изстрелване от подводници "ракети Trident II D5 и поддържащи системи", както и "разработване на Warhead 93/Mark7". Очаква се всички поръчки по посочения договор, вкл. и доставки на оръжия за Великобритания, да бъдат изпълнени до 30 септември 2029 година.

През есента на 2024 г. Пентагонът също така отпусна на Lockheed Martin над 1,16 млрд. долара за разработване на ракетни установки Trident II за подводници, както и на навигационни възли. Работата по този договор би трябвало да бъде изпълнена до 29 септември 2031 година.