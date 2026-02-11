Голям брой проекти за подобряване на бойните способности на български флот бяха приети от правителството в оставка. Те включват придобиване на противокорабни ракетни комплекси с брегово базиране, 10 минни ловци от Белгия и Нидерландия, както и ремонт на база "Атия" край Бургас.

Новите ракети

Кабинетът "Желязков" одобри международни договори за придобиване на ракети NSM CDS и мултифункционална съвместна тактическа радиосистема MIDS JTRS от САЩ. За тази покупка се знае от лятото, като стойността на проекта тогава се оценяваше на 620 млн. долара.

Нашите въоръжени сили десетилетия наред разчитаха на съветския комплекс 4К51 "Рубеж" - разработен през 70-те, пристигнал у нас през 80-те. Близо 20 години не бяха провеждани стрелби с комплекса, като това стана през 2020 г. и според западни източници скоро след това "Рубеж" е бил снет от въоръжение.

Имаше призиви да се купят шведските ракети Saab RBS15, които ще се използват на новите многофункционални патрулни кораби, но в крайна сметка надделя американската оферта, която е за по-нова и поне на теория по-способна платформа.

Най-новата модификация може да порази кораб на над 300 километра разстояние със 120-килограмов бронебоен заряд.

Не съвсем новите кораби

МС одобри и два договора, свързани с придобиването на цели 10 кораба тип минен ловец от Нидерландия и Белгия.

3 от корабите - "Зирикзии", "Вилемстад" и "Схийдам" (все от клас клас "Трипарти"), са модерно оборудвани и в момента се експлоатират от нидерландските ВМС.

"Договорът не съдържа преки финансови ангажименти за българската страна за придобиване на корабите. Насрещният български ангажимент включва обучение на украински екипажи на минни ловци, като този ангажимент е заложен като насрещна престария по договора", пишат от правителствената пресслужба.

Документът трябва да бъде ратифициран от Народното събрание.

По същия начин ще се процедира и с прехвърлянето на 7 кораба от същия тип (класове "Трипарти", "Флауър" и "Алкмаар") като дарение от Белгия и Нидерландия за нашите ВМС заедно със съоръжение за обучение на екипажи, резервни части и допълнително оборудване. Българският ангажимент е да отремонтира корабите и да ги приведе в оперативна годност и, както при предния контракт, да обучава украински моряци по откриване и премахване на морски мини.

В момента нашият флот има 12 миночистача, от които обаче 4 са в резерв или са консервирани. От останалите 3 са отново от Белгия и Нидерландия, а другите са от времето на СССР. Така даже придобивките втора ръка ще увеличат значително способностите на нашите военноморски сили - а това е особено важно с оглед опитите за миниране на Черно море.

Обновена база

Поне част от минните ловци ще бъдат базирани в Атия край Бургас. МС взе решение да не се извършва екооценка на инвестиционното предложение за реконструкция и модернизация на базата.

То включва изграждане на противопожарна система, нови резервоари и ред други съоръжения на местата за акостиране.