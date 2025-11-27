Американският военноморски флот обяви прекратяването на програмата за фрегати клас Constellation след месеци на забавяния и превишаване на бюджета. Два вече строящи се кораба в Уисконсин ще бъдат завършени, но останалите 6 отпадат.

Според източници на Defense News общата стойност на фрегатите е 6 милиарда долара.

"От първия ден заявих ясно: няма да похарча нито долар, ако това не укрепва бойната готовност или способността ни да побеждаваме", написа секретарят по въпросите на флота Джон Фелан в социалната мрежа X.

Той обяви стратегическа промяна в подхода към корабостроенето, която цели по-бързо доставяне на нови класове кораби в по-големи количества - в опит да се догони Китай.

Италианската корабостроителница Fincantieri спечели първоначалния договор за проектиране и строителство през 2020 година чрез своята корабостроителница Marinette Marine в Уисконсин. Първоначално програмата предвиждаше евентуална поръчка на 20 кораба, базирани на дизайна на фрегатите FREMM, които вече служат във френския и италианския флот.

Проблемите започнаха, когато американският флот нареди множество промени в дизайна. Доклад на Правителствената счетоводна служба от март 2024 година показа, че пет години след началото на програмата, проектът е завършен само на 70% и изостава с три години. "В резултат на тези промени фрегатата вече не прилича на първоначалния дизайн", се посочва в доклада.

Продължаващото препроектиране доведе до нарастване на теглото на корабите над допустимите граници. Флотът дори разглежда възможността за намаляване на изискванията за скорост, за да се реши проблемът с теглото. Докладът на Флота от 2024 година установи, че програмата изостава с 36 месеца от графика.

Въпреки прекратяването на програмата, първите два кораба - Constellation (FFG-62) и Congress (FFG-63), ще продължат да се строят. Първият се очаква да бъде предаден на Флота през 2029 година, макар даже довършителните работи вече да са под въпрос.

Fincantieri очаква да получи нови поръчки за десантни кораби, ледоразбивачи и кораби за специални мисии като компенсация за загубения бизнес. Компанията е инвестирала над $800 милиона в четирите си американски корабостроителници и понастоящем наема 3750 служители в САЩ.

Решението получи одобрението на сенатора Роджър Уикър, председател на Комисията по въоръжените сили, който го нарече "труден, но жизненоважен избор". Той подчерта, че промените в дизайна от ерата Байдън са съсипали програмата, но Fincantieri ще остане ключов партньор за бъдещето на американското корабостроене.

Пентагонът обмисля създаването на нов клас бойни кораби, които ще бъдат значително по-големи от фрегатите и силно бронирани за възможен конфликт в Индо-Тихоокеанския регион.