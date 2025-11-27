5 месеца след старта си у нас, платформата за доставки Wolt вече е в 5 областни града. След София, Пловдив, Варна и Плевен, тя стъпи и в Благоевград.

Югозападният град е избран "заради активната студентска общност, високото ниво на дигитална култура и динамичната местна бизнес среда", става ясно от официално съобщение.

"Тук студентите определят ритъма - те очакват бързина, гъвкавост и разнообразие. Именно това носим ние, задавайки нов стандарт за удобство. А за местния бизнес Wolt е шанс да стане част от модерна ритейл екосистема, да достигне до нови клиенти и да се развива с помощта на иновативни дигитални инструменти.", коментира генералният мениджър на Wolt за България Ивайло Нецов.

Освен храна от заведения, Wolt предлага хранителни стоки и стоки за дома, продукти за домашни любимци, цветя и други.

В Благоевград доставките ще се извършват от 9:00 до 24:00 часа всеки ден - както до жилищни квартали и офиси, така и до университетски кампуси и обществени пространства.

"Има ниша на пазара и това е качествената услуга", коментира пред журналисти Нецов. По думите му българският пазар има потенциал за растеж - и това е видимо в сравнението между София и Белград: "Там поръчките само от една платформа са повече, отколкото от всички тук".

Той беше категоричен: "Целта ни е да сме номер 1 в България. Няма пазар, в който Wolt да влезе и да не е пазарен лидер".