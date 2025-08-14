Основаната в Хелзинки платформа за доставки стъпва и във втория по големина град у нас - Пловдив. Това се случва около два месеца след старта й в столицата София. Това е първото разширение за популярния бранд на територията на страната.

"Пловдив е град с богата история и вълнуваща кулинарна сцена, от която нямаме търпение да станем част," коментира Ивайло Нецов, генерален мениджър на Wolt България. "Убедени сме, че бързата, надеждна и дружелюбна услуга на Wolt ще се впише чудесно в пловдивския начин на живот и много скоро ще станем доверен партньор, както на потребителите, така и за местните бизнеси", допълни той.

Източник: Wolt България

Компанията започва дейност в Пловдив с партньорска мрежа, която включва ресторанти, супермаркети, зоомагазини, магазини за цветя и други. Част от нея са KFC, McDonald"s, Gyro Land, BBQ Brothers, пицария Victoria, Skapto, Fresh Pasta, Maxi Foods, "При Пачо" и редица други.

Доставките на Wolt в Пловдив ще се извършват всеки ден от 09:00 до 23:00 часа, с потенциал да се премине към 24/7 режим на работа в процеса на развитие на платформата.

Новите потребители на приложението получават ексклузивна отстъпка, както и преференциални условия. Платформата предлага плащане в брой при доставка или с карта, уточняват от компанията.