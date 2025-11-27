Добрият социален пакет и високото заплащане помагат компаниите да привлекат водещи специалисти, но и се превръщат във воденичен камък при нужда от съкращения. Най-добре в момента това се усеща в Германия, където компаниите, включени в борсовия индекс DAX, са похарчили 6 милиарда евро за преструктуриране само в рамките на половин година.

По-голямата част от тези пари са отишли за щедри обезщетения за служители, които доброволно напускат компаниите, пише Handelsblatt.

Рекордьори

Volkswagen предлага на служителите на ръководни позиции щедри обезщетения за освобождаване от работа, според които 50-годишен ръководител на отдел с 20 години стаж и брутна заплата от 9000 евро може да очаква обезщетение за уволнение до 400 000 евро.

Mercedes-Benz планира обширни програми за икономии, съгласно които до 2027 г. ще бъдат съкратени до 40 000 служители, с обезщетения за съкращение в размер на шестцифрени суми. В Mercedes, според информациите, 4000 служители вече са приели офертата.

Химическият конгломерат Bayer е предвидил обезщетения за уволнение в размер до 52 месечни брутни заплати, което в отделни случаи може да достигне до 420 000 евро.

Във всички компании важи правилото, че тези, които най-бързо решат да прекратят трудовия си договор, могат да очакват най-високо обезщетение за уволнение.

Причината за това скъпо решение по отношение на персонала е рецесията и спадът в нетните печалби на компаниите, при което уволнението на служители с по-високи заплати все пак се оказва по-изгодно в дългосрочен план.

Автомобилната индустрия е особено засегната от кризата - според данни на Федералната статистическа служба, към края на третото тримесечие на 2025 г. са били заети с 48 700 души по-малко в сравнение с година по-рано, което представлява спад от 6,3 %.

Ситуацията не е добра

Ситуацията на германския пазар на труда се влоши допълнително през ноември, като барометърът на заетостта на института ifo спадна с един пункт до 92,5 пункта, най-ниското ниво от средата на 2020 г.

"Много компании все още съкращават работни места", заключи Клаус Волрабе, ръководител на изследователския отдел в института ifo, като подчерта, че поради забавянето на икономиката пазарът на труда продължава да отслабва. Стойността на барометъра е особено ниска в промишлеността, където е минус 20,9 пункта, но намаляването на броя на работните места е видимо в почти всички сектори.

Volkswagen вече е договорил около 20 000 напускащи компанията до 2030 г., което представлява повече от половината от планираното съкращение на 35 000 работни места. Bosch планира да съкрати 22 000 работни места, а ZF Friedrichshafen намалява персонала си с 14 000 души.