Независимо от родния си език, милиони души по света разпознават зелената сова на Duolingo. Тя може да бъде както най-добрият им приятел, така и най-строгият им учител. Според официални данни на компанията, в края на първото полугодие платформата има общо 47,7 милиона дневни потребители и 128,3 милиона месечни. За сравнение, по същото време миналата година те са били съответно 34 милиона и 103,6 милиона.

Това показва 40% увеличение на броя дневни потребители от 2024 година насам, превръщайки го в най-използваното приложение за учене на език. Най-големият му конкурент по брой изтегляния - Babbel, има повече от 10 пъти по-малко, казват експерти.

Източник: Duolingo

Нестандартна връзка с потребителя

Приложението работи на принципа на ученето чрез игра, като се събират точки и се отбелязва напредък. Потребителите могат да се възползват от него напълно безплатно. Разбира се, има и ограничения като определен брой грешки на ден (5 живота).

За да генерират печалба, през 2017 година собствениците интегрират реклами след всеки урок.

Компанията въведе и платен абонамент, който осигурява неограничен брой неверни отговори, премахва рекламите и персонализира учебния план. В България е около 13 лева на месец. Към 30 юни 2025 г. едва 9% (почти 22 милиона) от всички потребители на Duolingo плащат. Въпреки това, процентът им се е увеличил с 0,4 за последната година.

"Именно от тях идват 80% от приходите", каза пред The Wall Street Journal Луис фон Ан - изпълнителен директор и съосновател на компанията.

Макар Duolingo да има 10 пъти повече изтегляния от Babbel, приходите ѝ са едва 2-3 пъти по-големи от тези на конкурента. Според отчета на компанията за второто тримесечие на 2025 година те са повече от 252 милиона долара, което е 41% увеличение на годишна база. Изпълнителният директор обяснява, че лесно могат да ги увеличат, като пуснат повече реклами, но смята, че това ще "задуши" растежа им.

За компанията обратната връзка от потребителя е изключително важна. Благодарение на статистиките, Duolingo следи времето, в което е използвано приложението, трудността на уроците и постоянството.

AI идва на помощ

Едно от най-разпознаваемите неща в приложението е именно талисманът им. Потребителите всекидневно получават така наречените push известия, които подтикват потребителя да изпълни днешния си урок.

"Решихме, че последното известие, което ще ви изпратим, е от типа: "Хей, тези известия изглежда не работят, ще спрем да ги изпращаме засега". Това накара много хора да се върнат, защото се чувстват виновни", обясни Ан.

Постепенно зелената птица Duo стана сензация в интернет и обект на така наречените мемета. Това допълнително помогна за популяризирането на приложението.

Благодарение на съобщенията, задържането на ангажираността на потребителите се е увеличило с 3%. Най-интересното обаче е методът, по който се изпращат нотификациите. Оказва се, че те не са еднакви за всеки "ученик". С помощта на изкуствен интелект компанията анализира какъв тип известия са по-ефективни при всеки отделен потребител и в кое време на денонощието.

Много често съобщенията са забавни и провокативни. Според създателя на компанията те се пишат както от хора с чувство за хумор, така и от AI.

Друг инструмент, който използва компанията, са така наречените A/B тестове. Те предоставят различно преживяване на отделните потребители, за да преценят кой метод на обучение е по-ефективен.

"С A/B тестове успяхме да накараме повече хора да ни плащат, повече хора да използват Duolingo, да го препоръчват на приятелите си и така нататък", обясни изпълнителният директор.

Изкуственият интелект помогна на компанията да създаде специална услуга, с която да привлече повече платени абонати. Duolingo Max позволява на потребителите да упражняват новия си език с AI ботове в симулации на реални ситуации.

Източник: Duolingo

От една страна, това помага на хората да учат по-лесно в диалог, като не се притесняват от осъдително отношение от отсрещния човек. От друга страна, това позволява на компанията да предложи нова услуга, която би била невъзможна без помощта на софтуера заради ограничени човешки и финансови ресурси.

Цената на абонамента на месец в Европа е около 23 евро, а в САЩ - 30 долара.

Бъдеща заплаха

Макар на този етап Duolingo да изпреварва значително конкурентите си, на пазара за образователни езикови приложения се задава стар играч с подобрения.

Google Translate внедрява функция, която помага на потребителите, които говорят испански и френски да научат английски, както и обратното. Постепенно ще бъдат добавени и други езици. Индивидуалната програма се изготвя от изкуствения интелект на компанията - Gemini, според нивото на владеене на езика, ежедневния прогрес и целта на уроците (пътуване, преместване, хоби и други).

Експертите смятат, че новата функция Practice на Google може да попречи на развитието на Duolingo или да промени методите му на работа. Въпреки това, зелената сова остава любима на милионите потребители, които използват приложението от почти петнадесет години.