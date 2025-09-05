Според данни на държавната "Информационно обслужване" (ИО) мобилното приложение еЗдраве е свалено над 483 хиляди пъти. Това е ръст от близо 141% спрямо есента на 2024 г., когато свалилите го на мобилните си устройства бяха 200 хиляди души.

Сега от ИО посочват, че само от началото на годината над 110 хиляди души са сдвоили здравните си досиета с апликацията на телефоните си. 75 000 от тях са го стори след посещение на офис на ИО, Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) или Регионалната здравна инспекция (РЗИ).

Останалите около 35 хиляди души са го сторили чрез квалифициран електронен подпис (КЕП) или облачен като Eurotrust или B-trust на "Борика".

Според "Информационно обслужване" активните потребители на еЗдраве са 200 000. А те и всички останали имат 24/7 достъп до всички свои данни от Националната здравноинформационна система (НЗИС) - прегледи, направления, резултати от изследвания, ваксини, рецепти, болнични престои, кръводарявания, и т.н.

В секцията "Личен картон" в приложението е видима информация за пациента като ръст, тегло, кръвна група. Също така в апликацията има възможност за преглеждане на досиетата на деца (има секция и за извинителни бележки за училище) и на възрастни роднини.

Приложението е достъпно за сваляне от официалните магазини за апликации Google Play и App Store. След това е необходимо сдвояване със здравното досие в НЗИС. Здравната информация на пациентите е налична и сега на сайта на системата, на който има подробни записи за изследвания, прегледи и т.н. от 2009 г. насам.

От ИО обръщат внимание, че от края на август в еЗдраве функционира и новият модул "Здравна библиотека" на НЗИС. "Той събира на едно място проверена информация, предоставена от Министерството на здравеопазването, партньорски институции и експерти в различни области и вече съдържа над 70 публикации, свързани с грижа за бебето, ваксините, здравословното хранене и др.", посочват от националният системен интегратор на държавната администрация.

Регистрация

Влизането в сайта на НЗИС се осъществява с квалифициран електронен подпис, ПИН на НАП или чрез код, който се получава в РЗОК. Мобилната апликация еЗдраве черпи информация от именно от НЗИС и за да се сдвои със здравното досие, има три начина да се случи това.

Първият е чрез КЕП като за целта пациентът е необходимо от компютър да посети my.his.bg. Там още при логването има четири варианта - стардартен КЕП или облачен на Evrotrust, B-trust или ИнфоНотари SignZone. Техните услуги са безплатни за потребителите, когато се изпозлват за сайтовете на държаваната администрация.

Активация

За да се активира сваленото на мобилното устройство приложение, е необходимо от сайта да се избере "Управление на устройства". Това става след кликане на името на пациента в горния десен ъгъл. След това се избира "добави ново устройство", като се визуализира QR-код, който трябва да бъде сканиран посредством камерата на телефона, докато мобилното приложение е отворено.

Тук има особеност, че при първоначалното стартиране на еЗдраве и избор на "Регистрация" то пита дали имате КЕП. За да ви позволи да сканирате QR код, е необходимо да изберете "нямам", а на следващия екран то насочва да се посети РЗИ, РЗОК или ИО. Точно там най-долу е бутонът "сканирайте код", а сдвояването е мигновено.

След това приложението пита дали при отварянето му да се използват биометрични данни, както и дали да се получават известия от него. След избора на двете функционалности всички данни от медицинското досие са видими в мобилното приложение.