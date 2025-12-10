Испанското правителство одобри две ключови мерки, насочени към облекчаване на жилищната криза, предава RTVE. Първата е преобразуването на държавната агенция Sepes в новата структура Casa 47 - национална компания за достъпни наеми с възможност за договори до 75 години. Втората е въвеждането на помощ за собственици, когато млади хора или уязвими семейства изпаднат в просрочие по наемите - инициатива, предложена от партията Junts. Това съобщи говорителката на правителството и министър на образованието Пилар Алехрия след заседанието на Министерския съвет.

Идеята за Casa 47 беше очертана още миналата седмица от министърката на жилищната политика Исабел Родригес при представянето на новата Държавна жилищна структура. Името идва от член 47 от конституцията, който гарантира правото на достойно жилище. Новата организация ще управлява целия жизнен цикъл на имотите - от придобиването и управлението на терени до строежа и предаването на ключовете. Дейността ѝ стъпва на четири направления: планиране, строителство, развитие на кварталите и обслужване на гражданите.

Сред основните новости е публична програма за 100 млн. евро за закупуване на допълнителни жилища, които Casa 47 ще отдава като достъпни наеми. Първият договор за наем ще бъде 14-годишен, последван от автоматични удължения от по 7 години при запазване на основните критерии за достъп.

Правителството е включило правни гаранции, така че всички имоти, изградени с публични средства чрез Casa 47, да останат завинаги държавни и да не могат да бъдат приватизирани.

За да се гарантира реална достъпност, цената на наемите няма да се определя от разходите за строителство, а от това какво могат да платят гражданите. Наемът ще се изчислява според средната заплата в съответния район и няма да надхвърля 30% от дохода. В по-слабо напрегнати пазари ще действат коригиращи механизми, включително таван на наемите, така че цената да не надхвърля пазарните равнища.

Критериите за достъп предвиждат доход между 2 и 7,5 пъти IPREM (референтният индекс в Испания за определяне на праговете на доходите за получаване на социални помощи, стипендии, субсидии и други държавни услуги), което се равнява на около 1200-4500 евро месечно. Според правителството това отговаря на профила на близо 60% от работещата и средната класа в Испания.

От 2026 г. ще бъде достъпен онлайн портал, който ще показва текущите жилищни проекти, условията за кандидатстване и ще позволява подаване на заявления.

Casa 47 ще започне работа с наличен портфейл - държавни имоти и терени от министерства като финансите, отбраната и вътрешните работи, както и над 40 000 жилища и 2400 парцела от активите на Sareb, достатъчни за строителството на още 55 000 жилища. Към това се добавят и нови проекти, изграждани директно от структурата.

До момента организацията е възложила изготвянето на проекти за над 1600 жилища в различни части на страната. Освен това е деблокирала градоустройствени дейности в Севиля, Ибиса и Валенсия, а скоро се очаква зелена светлина и за Малага и Мадрид след местно одобрение.