В понеделник испанският министър-председател Педро Санчес обяви, че правителството ще въведе нови мерки, насочени към подобряване на достъпа на младите хора до жилища. Първата от тях е помощ за наем с опция за покупка в размер на около 30 хил. евро, пише El País.

Той представи предложението в реч пред парламентарната група на социалистическата партия (PSOE), чиито лидер е. Той не даде повече подробности, нито уточни как точно ще бъде структурирана мярката.

Все пак, според обясненията на Педро Санчес, новата помощ от близо 30 хил. евро е замислена така, че хората до 35-годишна възраст "да могат да живеят години наред в жилище с постоянна защита и в крайна сметка да го придобият".

По-късно от Министерството на жилищната политика поясниха, че тази мярка ще бъде част от следващия Държавен план за жилищата в периода 2026-2029 г. Ведомството на Исабел Родригес поясниха още, че тези 30 хил. евро ще бъдат приспаднати от бъдещата цена на покупко-продажбата.

"Заплатената наемна цена представлява авансово плащане на бъдещата покупко-продажба, а помощта ще бъде насочена към плащането на наема, което ще позволи на младия човек да спести за придобиване на собственост", уточняват още от министерството.

Освен това подчертават, че схемата ще се прилага върху жилища с постоянна официална защита, предназначени именно за такъв тип наем с опция за покупка. Затова цената е регулирана и не може да се определя свободно от продавача.

"Това означава, че ако в бъдеще се реши продажба на това жилище, тя ще трябва да бъде извършена на определена цена и на човек, който отговаря на същите условия като предишния собственик. По този начин защитаваме жилищата, финансирани с държавни средства, от спекулации", добавят от Министерството на жилищната политика.

Въпреки това, наемът с опция за покупка в момента е рядко срещан сред новопостроените защитени жилища, посочват от El País. Според статистиката на Министерството на жилищната политика през 2024 г. в цяла Испания са подадени едва 65 разрешения за изграждане на такива имоти.

Освен това Педро Санчес посочи, че ще бъде въведена още и застраховка срещу неплатени наеми за млади хора, която ще "осигури повече гаранции на собствениците и наемателите". Тя също ще бъде включена в държавния план, но за разлика от помощта за наем с опция за покупка, не е напълно нова инициатива - още през януари правителството обяви, че възнамерява да въведе тази застраховка.

В сегашния държавен план за жилищата вече са предвидени субсидии за плащане на подобни застраховки. Тази помощ се разпределя чрез автономните общности и е предназначена за собственици, които отдават жилищата си под наем при определени условия. Не е ясно дали обявеното от премиера ще бъде продължение на настоящата схема или напълно ново предложение.

Третата мярка, обявена в понеделник от Санчес, предвижда нови помощи до 10 800 евро за покупка на жилища в селските райони (в населени места с до 10 хил. жители), при условие че тази сума не надхвърля 20% от стойността на имота.

"Това също е борба с обезлюдяването", заяви премиерът, като допълни, че Министерският съвет във вторник ще повиши прогнозата за растежа на Испания за 2025 г., която досега беше 2,6%.

Вицепремиерът и лидер на Sumar Йоланда Диас разкритикува обявлението на Санчес и заяви, че то "само ще доведе до ново покачване на наемите". Заедно с останалите министри от политическото обединение, тя остро разкритикува тези мерки.

"Помощите за наем са директни трансфери към джоба на хазяите. Спешната задача е да се намалят цените, а тази мярка действа в обратна посока. Тя само ще доведе до ново покачване на наемите", написа тя в социалната мрежа Bluesky.

От своя страна UGT и CC OO (двете най-големи синдикални федерации в Испания) заявиха в съвместна позиция, че следващият Държавен план за жилищата "трябва да отиде отвъд мерките, обявени от министър-председателя". Те настояват за създаването на достатъчен обществен жилищен фонд "с достъпни цени" и за ограничаване на наемите в напрегнати зони.

Заради бурното развитие на туристическия сектор, постоянното "преливане" на все повече апартаменти към него, както и имигрантския натиск, Испания страда от липса на жилища. Между 2021 и 2024 г. в Испания са построени със 765 000 жилища по-малко от необходимите.

Заради това централната власт и отделните провинции въвеждат по-строги правила за регистрация на туристически жилища. През август Малага замрази за три години издаването на разрешения, а през уикенда премиерът Санчес обяви, че над 53 хил. туристически апартамента ще бъдат "върнати" на пазара за постоянен наем.