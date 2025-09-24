Администрацията на Доналд Тръмп преразглежда рекорден заем от $2,3 милиарда, одобрен от президента Джо Байдън. Той би съдействал за разработването на едно от най-големите литиеви находища в САЩ - мината Thacker Pass в щата Невада.

Финансирането, договорено през 2024-та, бе предназначено за Lithium Americas Corp. и трябваше да покрие по-голямата част от капитала за изграждането на преработвателен завод до мината. Това е ключов проект за амбициите на Вашингтон да намали зависимостта си от китайски литий, коментират експерти.

Под натиск

Според източници на Washington Free Beacon, Министерството на енергетиката се опасява, че проектът може да срещне затруднения при намирането на клиенти заради по-ниските цени на китайския литий.

Затова агенцията настоява General Motors (GM), която държи 38% дял в мината, да подпише обвързващо споразумение за изкупуване на продукцията.

GM вече инвестира $625 милиона в проекта, включително почти $200 милиона под формата на акредитиви и заявява, че заемът от енергийното министерство е "необходима част от финансирането".

Преоценка на ресурсите

"По време на първия си мандат президентът Тръмп силно подкрепи развитието на Thacker Pass", заяви говорител на GM, подчертавайки увереността на компанията в проекта. От своя страна, Министерството на енергетиката отбеляза, че целта му е "ограничените ресурси на данъкоплатците да се използват в най-добър интерес на американския народ и да носят възвръщаемост".

Lithium Americas също увери, че работи в тясно сътрудничество с ведомството и GM и ще даде актуализация "в подходящия момент".

Преоценката на финансирането идва в рамките на по-широкия преглед на "зелената банка" на Министерството на енергетиката с капитал от $400 милиарда.

Очевидно, САЩ се опитват да изградят собствена верига за доставки на критични минерали. Политическите размествания и агресивната конкуренция от Китай обаче поставят под въпрос бъдещето на най-големия литиев заем в историята на страната.