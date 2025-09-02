Украйна официално стартира търг за правото да бъде разработено голямото литиево находище "Добра" в централната област Кировоград, съобщават специализирани медии. Стъпката обаче идва на фона на потенциален правен сблъсък за собствеността върху проекта.

Инициативата е част от споразумението за сътрудничество в областта на критичните минерали със САЩ. Премиерът на Украйна Юлия Свириденко потвърди решението миналата седмица. В своето изказване тя подчерта, че страната планира да използва неексплоатираните си природни ресурси.

Литият заема ключово място сред тях като стратегически минерал за гарантирането на зеления преход.

Ресурс с потенциал

По данни на Украинската геоложка служба страната разполага с около 5% от световните запаси на критични минерали и близо 1/3 от европейските ресурси на литий. САЩ и съюзниците им активно търсят алтернативи на китайското господство в преработката, което прави проекта в Кировоград ключов за енергийната сигурност.

"Очакваме инвеститор, който ще осигури не само добив, но и развитие на добавена стойност," написа Свириденко в Telegram. Според украинското министерство на икономиката победителят в търга ще подпише 50-годишно споразумение. Чрез него то ще се ангажира с минимум $179 милиона инвестиции за геоложки проучвания, производство и обогатяване.

Правен конфликт

Решението за търга обаче поставя Киев в потенциален сблъсък с американската Critical Metals и основния й акционер - австралийската European Lithium. Двете компании твърдят, че вече имат права върху "Добра" чрез придобиването на Petro Consulting.

"Това е нашият лиценз, това са нашите права. Не можете да предлагате нещо на друг инвеститор, преди да приключите с нас," коментира пред Financial Times Михайло Жернов, член на бордовете на двете дружества.

До момента обаче компаниите не са представили официална документация в подкрепа на твърдението.

Интерес към находището проявява и подкрепяната от правителството на САЩ миннодобивна инвестиционна компания TechMet. Главният й изпълнителен директор Брайън Менел вече потвърди, че дружеството има намерение да участва в процедурата.