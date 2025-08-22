След историческата сделка между Украйна и САЩ през май, министрите на финансите и икономиката на двете страни подписаха споразумение за съвместен фонд за добив на минерали и инфраструктура. Но реалният тест за неговата ефективност предстои, пише rbc-ukraine.

Фондът, управляван на паритетна основа и финансиран и от двете страни, може да инвестира в редкоземни метали, енергийни ресурси и инфраструктурни проекти. Потенциалните пречки за западните инвеститори обаче вече се очертават.

Неактуални геоложки данни

"Нямаме нищо, имаме информация на хартия и това е всичко. Ще е необходимо да вземем нови проби, да ги занесем в сертифицирани лаборатории, да получим от тях данни, които западният капиталов пазар ще признае", коментира Александър Шумски, ръководител на отдела за администриране на плащанията за ресурси към Държавната данъчна служба.

С други думи, всеки потенциален проект ще трябва да премине през допълнителни сондажи и лабораторни анализи, за да отговори на международните стандарти за оценка на резервите.

А, както знаем, само предпроектното проучване може да отнеме 5 или повече години...

Специалисти в сектора предупреждават, че в Украйна има само 2 завършени предпроектни проучвания за критични суровини. Това ограничава възможността за бързо привличане на капитал.

"Цялата работа трябва да бъде фокусирана върху подготовката на няколко реални проекта, т. е. предпроектни проучвания. Това е основната задача и реалната перспектива за следващите години", добавя още Шумски.

Нерентабилни разходи

Друг потенциално сериозен проблем е цената на електроенергията, която значително намалява рентабилността на преработвателните мощности.

"Цената на електроенергията в Украйна е значително по-висока, отколкото например за промишлено предприятие в САЩ", отбелязва Андрей Бродски, основател на компанията за добив на титан Velta Holding.

Действащата към момента нормативна рамка е по-скоро неприложима, смятат експертите. Механизмът на споразуменията за споделяне, който предвижда прехвърляне от инвеститора на държавата на част от добития материал или пари, се нуждае от съществено преразглеждане.

Шумски уточнява, че те следва да включват определени изисквания към инвеститорите, както и да отговарят на определени критерии за получаването на западно финансиране.

Така след първоначалната еуфория, въпросите се трупат. Първото заседание на инвестиционния съвет е планирано за септември. А на този фон, в рамките на година и половина се очаква Фондът да стартира първите 3 проекта.

Дали и как ще се случи това, предстои да видим.