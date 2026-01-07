Русия обсъжда промяна в модела на т. нар. семейна ипотека, при която лихвеният процент ще се обвърже с броя на децата в домакинството. Идеята е чрез по-евтин достъп до жилище държавата да стимулира раждаемостта на фона на задълбочаващата се демографска криза.

Предложението беше представено от председателя на Комитета по финансовия пазар към Държавната дума Анатолий Аксаков в интервю за "Парламентская газета". По думите му настоящата схема, при която лихвата по семейната ипотека е фиксирана на 6% независимо от броя на децата, не използва пълния си потенциал като демографски инструмент.

Повече деца, по-ниска лихва

Обсъжданият вариант предвижда при раждане на първо дете лихвата по преференциалната ипотека да бъде 10%. Това пак е под пазарните нива, но е по-високо от сегашната семейна ставка. При второ дете процентът ще остане 6%, както е сега, а при трето и всяко следващо - да бъде намален до 4%.

"Така предлагаме да реализираме идеята, която първоначално беше заложена в семейната ипотека - стимулиране на раждаемостта", коментира Аксаков пред изданието.

Очакванията са новият модел да бъде въведен още през първото тримесечие на 2026 г.

Високи лихви и ограничен достъп до кредити

Промените в семейната ипотека се обсъждат на фона на постепенен спад на ключовата лихва в Русия. През 2025 г. тя беше намалена от 21% до 16%, като според Аксаков, цитиран от "Парламентская газета", при овладяване на инфлацията до целевите 4% е възможно ключовата ставка да достигне около 9% до края на 2026 г.

При такъв сценарий пазарните ипотечни кредити биха се движили около 12-13%. Това автоматично дава на семейната ипотека с лихва от 4% за многодетни семейства статута на силно субсидиран финансов инструмент.

"Надяваме се, че тази мярка ще даде допълнителен тласък на раждаемостта", посочи Аксаков и допълни, че темата е сред приоритетите, очертани и от руския президент.