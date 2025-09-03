Държавната програма "Семейна ипотека", създадена да подпомага младите семейства при покупка на жилище, на практика е недостъпна за домакинствата в 41 от общо 89 региона на Русия.

Проучване на центъра "Аналитика. Бизнес. Право", цитирано от "Известия", показва, че средните доходи в почти половината от страната не позволяват обслужването дори на преференциални заеми.

Къде ипотеката е мисия невъзможна

Сред най-засегнатите региони са Крим, Краснодарск, Калининградска област, Севастопол, Приморие, Белгород и Амур. В списъка попадат и икономически силни региони като Свердловска и Самарска област, където разликата между доходи и цени на жилищата прави семейните ипотеки почти непосилни.

"Средната цена на апартамент от 50 кв. м. в Краснодарски край е около 9,6 млн. рубли, докато лимитът по програмата е 6 млн. Това принуждава кредитополучателите да осигурят огромно самоучастие", коментира Венера Шайдулина, директор на изследователския център.

На другия полюс - Севера и Далечния изток

В противоположния край на класацията попадат региони като Чукотка, Ямало-Ненецкия и Ханти-Мансийския автономни окръзи, Магадан и Забайкалие. Там високите заплати и по-умерените цени на квадратен метър правят ипотеката далеч по-достъпна.

"Разликата е драстична - докато в южните региони цените се надуват от миграцията и притока на външни купувачи, в северните части на страната балансът доходи-жилища е по-благоприятен", подчертава Игор Расторгуев, водещ анализатор в AMarkets.

Срещат ли се цени и доходи

Средната цена на квадратен метър в Русия вече достига около 200 хил. рубли. За стандартен апартамент от 50 кв. м това означава 9-10 млн. рубли, а в Москва - дори 13-16 млн. рубли.

"При 20-годишна ипотека със семейна програма месечните вноски излизат около 50-55 хил. рубли. Това е половината от номиналната средна заплата в страната", изчислява Евгений Шавнев, директор на инвестиционната компания Flip.

Проблемът се изостря от факта, че в много семейства само един член работи, което превръща ипотеката в сериозно натоварване за бюджета.

Голям интерес, много откази

Въпреки трудностите, семейната ипотека продължава да е ключов инструмент за строителния сектор. Банките обаче все по-често отказват кредити - заради доходи, които не са "на светло", висока дългова тежест и несъответствия на имоти с изискванията, сочат данни на Freedom Finance Global.

Според експертите, програмата би могла да стане по-достъпна, но само при определена комбинация от мерки. Сред тях са по-ниски лихви, ръст на реалните доходи и по-гъвкави банкови практики, включително и по-силно участие на държавата в управлението на рисковете.