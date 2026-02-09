Руските банки са отпуснали рекордните 430 милиарда рубли (5,6 милиарда щатски долара) ипотечни кредити през януари. Това показват данни, събрани от държавната банка ВТБ и цитирани от местните медии. От тях става ясно, че кредитополучателите буквално са се втурнали да си осигурят субсидирани заеми преди задаващите се по-строги правила, пише The Moscow Times.

Това е най-високото ниво, регистрирано някога за януари, месец, който обикновено се характеризира със сезонно забавяне на кредитирането. Издаването на ипотеки е било 3,4 пъти по-малко през януари 2025 г. и 1,5 пъти по-малко през януари 2024 г., въпреки наличието по това време на по-широки държавно субсидирани ипотечни програми и по-ниски пазарни лихвени проценти.

Ръстът се дължи на кредитополучателите, които са се втурнали да си осигурят заеми преди промените в популярната програма за "семейна ипотека", които влязоха в сила на 1 февруари. На този фон руснаците са изтеглили 811 милиарда рубли (10,5 милиарда долара) ипотеки през декември, което е третият най-висок месечен общ брой в историята.

Субсидираните програми продължават да доминират на ипотечния пазар в Русия. Въпреки че Централната банка все още не е публикувала данни за януари, 82% от ипотеките, отпуснати миналата година, са отпуснати по преференциални схеми.

През ноември, последния месец с подробни данни, семейната ипотека е представлявала 91% от субсидираното кредитиране, или 358 милиарда рубли (4,7 милиарда долара) от 392 милиарда рубли (5,1 милиарда долара).

Нови правила за имотеките от февруари

От 1 февруари семействата вече нямат право да теглят две субсидирани ипотеки. Съгласно новите правила съпрузите трябва да бъдат съскредитополучатели по един заем. Мярката е предназначена да ограничи инвестиционно ориентираното търсене на субсидирани програми, каза Анна Горелова, заместник-началник на отдела за банково регулиране и анализи на Централната банка.

Преди това всеки съпруг можеше да получи семейна ипотека поотделно - привлекателна опция, предвид 6% годишната лихва по програмата. Министерството на финансите също така намали компенсацията, изплащана на банките за отпускане на семейни ипотеки, до 2 процентни пункта над основния лихвен процент, от 2,5 процентни пункта преди това. Това направи програмата по-малко печеливша за кредиторите и се очаква да доведе до по-строги условия за кредитиране.

Властите също така обмислят замяната на фиксирания лихвен процент по семейните ипотеки от 6% с променлив лихвен процент, обвързан с броя на децата. Анатолий Аксаков, ръководител на Комисията по финансови пазари на Държавната дума, предложи 10% лихва за семейства с едно дете, запазвайки 6% за семейства с две деца и намалявайки я до 4% за семейства с три или повече деца.

Сбербанк обяви, че е увеличила емитирането на ипотеки пет пъти през януари до 300 милиарда рубли (3,9 милиарда долара), най-високото ниво за първия месец на годината от пет години. Търсенето обикновено е слабо през януари поради новогодишните празници и по-бавната бизнес активност, съобщи банката.

Иван Сафонов, ръководител на отдела за ипотечно кредитиране в T-Bank, каза, че много кредитополучатели са се преместили да осигурят семейни ипотечни заеми миналия месец, преди условията на програмата да се променят.

Старши вицепрезидентът на ВТБ Алексей Охорзин заяви, че руските кредитополучатели, които не са успели да завършат транзакции до края на годината, са ги финализирали през януари, докато други са решили да продължат малко преди новите правила да влязат в сила.

Скокът в кредитирането през декември и януари вероятно ще бъде последван от спад през следващите месеци, предупреждават от централната банка на страната.