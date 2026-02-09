Общият показател на доверие на потребителите през януари 2026 г. намалява с 0.8 пункта в сравнение с октомври 2025 г. (от -25.1%, на -25.9%), което се дължи изцяло на пониженото доверие сред градското население. Това показват новите данни за показателя на Националния статистически институт (НСИ).

Общата оценка за развитието на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца остава без съществена промяна спрямо предходното наблюдение. Същевременно обаче, прогнозите за следващите дванадесет месеца са малко по-благоприятни, в резултат на което балансовият показател се повишава с 2.2 пункта.

По отношение на финансовото състояние на домакинствата, през последните дванадесет месеца се наблюдава намаление на песимизма в оценките на живеещите в селата, за разлика от населението в градовете, което е по-негативно настроено в сравнение с три месеца по-рано.

Прогнозите за следващите дванадесет месеца и на градското, и на селското население относно финансовото състояние , обаче са по-неблагоприятни.

Потребителите продължават да считат, че през последните 12 месеца има покачване на потребителските цени, но с по-слабо темпо, като същевременно и инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца са по-слабо изразени.

Настоящата анкета на НСИ отчита влошаване на общата оценка за сегашната ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, като и намеренията на потребителите да извършват такива разходи през следващите 12 месеца са по-резервирани. Негативна е нагласата им и по отношение на извършването на разходи за "подобрения в дома" и "покупка на кола" през следващите 12 месеца.

Относно безработицата в страната, през следващите дванадесет месеца прогнозите се изместват към по-умерените мнения, в резултат на което балансовият показател се понижава с 1.2 пункта.