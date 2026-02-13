Общият външен дълг на Русия се е увеличил с 30 милиарда долара, или с 10,4% през 2025 г., до 319,8 милиарда долара в края на декември - от 289,8 милиарда долара спрямо края на 2024 г. Това показват данни на Централната банка на Руската федерация, пише Финмаркет.

Както е отбелязано в коментара на Централната банка, динамиката на този показател се определя предимно от преоценката в посока нагоре на задълженията на икономически сектори и на банковата система, което е в резултат основно на укрепването на курса на рублата, както и заради привличането на дългово финансиране.

Само през четвъртото тримесечие на 2025 г., външният дълг на Русия се е увеличил с 11,7 милиарда долара, или с 3,8% - от 308,1 милиарда долара в края на септември. За първите 9 месеца на миналата година, общото нарастване на външния дълг на страната е с 18,3 милиарда долара, или с 6,3%.

По-конкретно, ръстът на задълженията на икономическите сектори през 2025 г. се оценява общо на 11,9 милиарда долара, или 6,8%, до общо 186,6 милиарда долара (вкл. 10,5 милиарда долара само през четвъртото тримесечие на миналата година).

А държавните органи през миналата година са увеличили външния си дълг с 4,1 милиарда долара, или 21,4%, до общо 23,5 милиарда долара.

Външните задължения на Централната банка на Руската федерация и на търговските банки са нараснали през годината с 13,9 милиарда долара, или 14,6%, до общо 109,7 милиарда долара.