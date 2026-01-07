MFG, в чиято група влиза Easy Credit, е новият собственик на хотелския комплекс, вилите и прилежащите активи на Zornitsa Family Estate в долината на река Струма, става ясно от официално съобщение.

Сделката е била финализирана през декември миналата година и с нея социологът Кънчо Стойчев излиза напълно от собствеността на луксозния хотел край Мелник.

Както отбелязва "Капитал", още към първите месеци на миналата година MFG е имала 50% дял в учреденото за целите на придобиването дружество "Зорница Фемили Естейт" АД, от чийто съвет на директорите Стойчев е излязъл в края на годината. Там в момента са Неделчо Спасов, Станимир Василев и Ирена Гергова - Спасова.

Източник: MFG

Пред Mediapool Спасова уточни, че социологът ще запази фамилната си къща, която е в рамките на терена.

Групата има в съседство голям собствен комплекс - AYA Estate Vineyards, открит през септември. "Сделката е част от дългосрочна инвестиционна стратегия за развитие на бранда AYA, която включва устойчивото развитие на региона като международна дестинация за винен, гастрономически и културен туризъм, но не само. Под шапката на AYA вече влизат проекти за винопроизводство и развитие на културната сцена и пространства за съвременно изкуство", посочват от MFG.

Източник: MFG

През тази година ще бъде открит и център за конен спорт.

Планира се реновация на придобитите хотел и вили, както и допълнения "с фокус върху още по-високо качество на услугите, без компромис с архитектурния характер и връзката с околната среда". Комплексът обаче ще продължи да бъде част от веригата "Relais & Châteaux".