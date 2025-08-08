Нови важни стъпки се предприемат за реализирането на мащабна туристическа инвестиция на стойност над 201,5 милиона евро в района на Порто Хели, Гърция. Проектът предвижда изграждането и експлоатацията на съвременен и луксозен комплекс за смесено туристическо използване, заедно с жилища за продажба, пише местното издание Insider.

Инвеститор е компанията Scarlet Beech с изцяло арабско участие.

Новият комплекс ще включва 5-звезден хотел с капацитет 388 легла. Освен основното настаняване, проектът предвижда изграждането на конферентен център, спа, фитнес зала, ресторанти и други съпътстващи инфраструктури за пълноценна туристическа услуга.

Инвестицията се реализира върху 7 отделни имота с обща площ от 217,5 дка. Общата застроена площ ще е над 26 хиляди квадратни метра, като 60% ще са за основния хотелски корпус, а останалата част ще са обзаведените вили.

Източник: jepa.gr

Одобреният план позволява изграждането на нова пристанищна инфраструктура пред имота, която може да приеме яхти с максимална дължина до 40 метра и ще е с капацитет за максимум 13 плавателни съда.

Проектът залага на енергийна ефективност, интегриране на възобновяеми енергийни източници, LEED Gold сертификация, инсталиране на опреснителна система и такава за повторна употреба на пречистени води.

Източник: jepa.gr

От 2024 година проектът е характеризиран като стратегическа инвестиция, което подчертава неговото значение за гръцката икономика. До началото на октомври ще продължи общественото обсъждане на проекта, който има една очевидна цел - да позиционира южната ни съседка като дестинация за най-висок клас туризъм.