Всичко започва с песен, в която колумбийската суперзвезда Karol G пее, че с приятелката ѝ ще изпият 200 чаши в бара. В нея главната героиня се опитва да повдигне духа на своя приятелка, преживяла любовна раздяла.

Във видеото на песента с над 488 млн. гледания в YouTube, което излиза на 14 юли 2021 г., Каролина Хиралдо Наваро, каквото е истинското име на изпълнителката, е на плажа в Пунта Мита, Мексико. Там на светлината на голям огън с група приятели си татуират на ръката коктейна чаша с числото 200 над нея.

Макар в песента (444 млн. слушания само в Spotify) да не става дума за текила, навярно знаете, че в Мексико тя е на почит. Така се заражда идеята за нещо коренно различно, което е правила Karol G. "Осъзнах, че искам да създам текила за моите хора, докато снимах видеото на "200 Copas", разказва тя.

Следва партньорство с Берта Гонсалес Ниевес, първата жена Maestra Tequilera (най-високопоставен сертифициран майстор на текила) и съосновател на Casa Dragones. Карол Джи не е просто лице на марката, а и съдружник и инвеститор - най-голямото ѝ бизнес начинание досега.

200 Copas е първата Cristalino текила на дестилерията - напитка, отлежала поне 12 месеца в американски дъб, направена от 100% синьо агаве и изворна вода от вулкана Текила в Мексико. Макар и сравнително нов стил, въведен през 2012 г., Cristalino е най-бързо растящият сегмент в категорията.

Проектът по думите на създателките му е резултат от години работа и отдаденост. "Искахме да направим най-доброто - както в музиката, така и в чашата," казва певицата. Новата напитка ще се произвежда на малки партиди до 500 каси, като от началото на октомври тя е вече налична в магазинната мрежа в Мексико и САЩ.

Според американски сайтове цената на бутилка от 750 мл. е около 120 долара, докато бутилка със същата вместимост от "обикновените" текили на дестилатора са по 70 долара.

Очакванията са в началото на 2026 г. текилата да е достъпна и на пазара в Колумбия, родната страна на Karol G, където интересът към мексиканската напитка расте с бързи темпове.

Историята на създаването на 200 copas е разказана в документална поредица в четири части, като първата е вече достъпна за гледане в YouTube.

От музикалната сцена до бизнес предприемачеството

В бизнес отношение колумбийската изпълнителка не се ограничава единствено с новото си начинание в спиртните напитки. Тя се развива в различни индустрии. През 2024 г. основава Bichota Records, собствено звукозаписно студио, в партньорство с Interscope Records. Това ѝ осигурява пълен контрол върху творчеството и разпространението на собствената ѝ музика.

Под марката Girl Power Inc., Karol G управлява няколко успешни заведения в родния си град Меделин, включително бар Provenza (по името на друга нейна песен), ресторант Carolina и нощен клуб El Callejón del Gato.

Освен това, тя е инвестирала в мода и недвижими имоти, като през май в сътрудничество с Netflix излезе документален филм, който разкрива личната ѝ история и процеса по подготовката за най-успешното ѝ турне Mañana Será Bonito, завършило през юли 2024 г. с 4 последователни концерта в испанската столица Мадрид.

Според информация в различни медии, Karol G притежава имение в Маями на стойност 14 млн. долара и множество имоти в родината ѝ Колумбия. Колекцията ѝ от автомобили включва Ferrari 812 GTS и Rolls-Royce Cullinan, всеки от които е оценен на над 400 хил. долара

Към октомври 2025 г. се счита , че нетното ѝ богатство надвишава 25 милиона долара, благодарение на успешните ѝ турнета, авторски права, бранд сделки и инвестиции.

Но музиката преди всичко

И все пак Karol G е изпълнител и музикалните ѝ успехи също са впечатляващи. Албумът ѝ "Mañana Será Bonito" (2023) оглави Billboard 200, като стана първият испаноезичен албум на жена, постигнал това. С него през 2024 г. тя спечели Grammy за "Най-добър албум на музика урбана".

Последният ѝ албум, Tropicoqueta, издаден през юни тази година., натрупа близо 27 млн. слушания само в първия си ден, което допълнително увеличи авторските ѝ хонорари - особено след като тя пише или е съавтор на повечето си песни.

Споменатото ѝ по-горе световно турне Mañana Será Bonito, спечели над 307 млн. долара и продаде над 2,3 млн. билета, превръщайки се в най-печелившото латино турне на жена изпълнител на всички времена.

Популярността ѝ надхвърля испаноезичния свят, като тя е чест гост в вечерни шоута в САЩ, включително Saturday Night Live (SNL) и The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

В началото на септември тя бе гост на halftime show-то по време на откриващия мач (между Kansas City Chiefs и Los Angeles Chargers) от сезона на NFL за 2025 г., който бе изнесен в бразилския град Сао Пауло.

Наскоро стана ясно, че Karol G ще е част и от музикалната програма на тазгодишното шоу на световната марка за дамско бельо Victoria's Secret.