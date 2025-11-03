Глобалният пазар на алкохолни напитки претърпя драматични промени през последните години, отчитайки загуба от над $830 милиарда в пазарна стойност за международните производители, съобщава Bloomberg.

Това е резултат от структурна промяна в потребителските навици, особено сред младите поколения, които консумират значително по-малко алкохол в сравнение с предишните поколения.​

Основната причина за този спад е промяната в поведението на потребителите от поколението Gen Z и милениалите, които отдават голямо значение на здравето, психическото благосъстояние и личната финансова стабилност.

Много от тях избират да намалят алкохола или напълно да го заменят с безалкохолни алтернативи, които бележат растеж на световния пазар. Така например, над половината от младите споделят, че биха участвали в движението Sober Curious.​

В Съединените щати, консумацията на алкохол достигна най-ниските си нива от 1939 г., което показва трайна тенденция към намаляване. В Китай и други развиващи се пазари обаче се наблюдава по-различна картина, където консумацията леко расте, но общият брой на потребителите на алкохол намалява поради икономически и политически фактори.​

Компании и загуби

Сред най-засегнатите са големи европейски производители като Diageo, която притежава марки като Johnnie Walker и Smirnoff, които регистрират значителен спад на акциите си до най-ниските нива през последното десетилетие.

Pernod Ricard и Remy Cointreau също отбелязаха тежки годишни загуби, като Remy Cointreau претърпя спад от 79% само в рамките на една година. Австралийската компания Treasury Wine Estates и китайският гигант Kweichow Moutai също са сред пострадалите поради негативната икономическа среда и затягането на ограниченията за консумация в Китай.​

Индустрията отговаря с иновации и адаптация към новите тенденции. Много компании пускат на пазара безалкохолни версии на известни продукти. Например, Carlsberg лансира безалкохолен сайдер, а Davide Campari представи Crodino за американския пазар.

Diageo придоби Ritual Zero Proof, марка за безалкохолни "спиртни" напитки, а LVMH инвестира в нови линии безалкохолни продукти.​

Анализаторите са разделени относно бъдещето на пазара. Докато някои прогнозират частично възстановяване с повишение на цена на акциите на водещите компании през 2026 г., други предупреждават, че намаляването на алкохолната консумация е структурно и няма да се върне към нивата отпреди няколко години.​