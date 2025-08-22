Американците, които харесват алкохолните напитки, ще трябва да се подготвят за "отрезвяващо" покачване на цените им, като ценителите на шотландско уиски например потенциално ще похарчат средно по 1 долар допълнително на напитка в заведение, в резултат на митата при вноса на британски и европейски стоки, според анализ на сектора, предоставен ексклузивно на Reuters.

Цените на други алкохолни напитки от ЕС, като френското шампанско, ирландското уиски и италианското просеко, може да се повишат, като митата ще засегнат внос на стойност около 10 милиарда долара годишно.

15% мито, въведено от президента на САЩ Доналд Тръмп върху вноса от Европейския съюз, може да повиши цените "на едро" на виното и спиртните напитки средно с над 80 цента на галон (3,785 литра), като за бирата увеличението е по-малко - с 3 цента, показва анализът, поръчан от търговската асоциация Wine & Spirits Wholesalers of America.

Според него, митата биха могли да донесат 987,1 милиона долара федерални приходи годишно, след като се вземат предвид загубените продажби. Като разходите вероятно ще се прехвърлят върху американския бизнес и потребители с течение на времето, причинявайки загуба на продажби и работни места.

САЩ са най-големият пазар за най-добрите производители на спиртни напитки сред западните страни и повечето европейски производители на алкохолни напитки.

Анализът оцени въздействието на митата, като се има предвид, че вносът на спиртни напитки преди е бил безмитен.

Установено е, че американските мита, включително 10% върху британски продукти като шотландско уиски (внос до пристанището), биха могли значително да повишат цената на бутилка в бар или друго заведение, след като се добавят допълнителните разходи от маржове и данъци.

За бутилка скоч от 750 милилитра, средна такса от 1,92 долара на пристанището може да се превърне в увеличение на цената с над 12 долара на бутилка в заведение, се казва в анализа, изготвен за WSWA от нюйоркската фирма за икономически изследвания John Dunham & Associates. Това би означавало, средно по 1 долар допълнително на питие в заведение.

Кътър Смит, който поема поста председател на WSWA през септември, коментира, че в някои случаи цените "на едро" вече са се повишили.

"Това е решение, което се взема за всяка компания поотделно, а в някои случаи и за всяка марка поотделно, но едно е сигурно - ако тези мита останат в сила, те ще стигнат до потребителя", каза той, цитиран от Reuters.