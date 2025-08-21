След месец преговори, започнали с първоначалното обявяване на сделката между президента Доналд Тръмп и председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, САЩ и Европейският съюз публикуваха дългоочакваното съвместно изявление, което детайлизира търговското им споразумение, съобщават световните агенции.

Споразумението потвърждава, че САЩ ще поддържат 15-процентна митническа тарифа за повечето европейски стоки - наполовина по-ниска от заплашваните първоначално 30%. Тази ставка се прилага за някои от най-големите по обем на износа европейски стоки, включително фармацевтични продукти, полупроводници и дървесина.

Страните от ЕС ще бъде предпазени от много по-високи ставки, които могат да достигнат до 200% за лекарства от други страни.

Автомобилите - ключов въпрос с условия

Най-сложната част от договореността засяга автомобилната индустрия. САЩ няма веднага да намалят тарифите си върху европейските автомобили от сегашните 27,5% на 15%. Вместо това, намалението ще влезе в сила едва след като ЕС официално внесе законодателно предложение за намаляване до 0% на собствените си мита върху американски промишлени и селскостопански продукти.

Европейският съюз се задължи да предостави преференциален достъп за редица американски продукти, включително морски дарове, ядки, млечни продукти, свежи и преработени плодове и зеленчуци, мазнина от соя, свинско месо и месо от бизон.

Търговският комисар Марош Шефчович заяви, че Комисията има "твърдо намерение" да представи законодателното предложение до края на месеца, което означава, че 15-процентната ставка за автомобили може да влезе в сила ретроактивно от 1 август.

Някои победи и разочарования за ЕС

От 1 септември редица европейски продукти ще се ползват от специален режим с прилагане само на стандартните недискриминационни тарифи. Сред тях са недостъпни природни ресурси като корк, всички самолети и самолетни части, генерични лекарства и техните съставки.

Разочароващо за някои страни членки като Франция, виното и спиртните напитки не влизат в списъка на освободените продукти, макар Комисията да подчертава, че двете страни се договарят да продължат работата за разширяване на режима към други категории продукти.

Не се стигна до споразумение и за стоманата и алуминия, където се запазва настоящата 50-процентна митническа тарифа. Документът само посочва, че двете страни "възнамеряват" да работят заедно за справяне с глобалните предизвикателства в сектора като свръхпроизводството.

Инвестиции и дигитална търговия

Споразумението потвърждава европейските ангажименти за закупуване на американски енергийни продукти на стойност 750 милиарда долара и увеличаване на инвестициите в САЩ с над 600 милиарда долара до 2028 г. ЕС планира също значително да увеличи поръчките на военно и отбранително оборудване от САЩ, включително поне 40 милиарда долара за чипове за изкуствен интелект.

Относно дигиталната търговия, ЕС потвърди, че няма да приеме или поддържа такси за големия трафик, генериран от американските онлайн гиганти, но не направи ангажименти относно своите дигитални регулации, които продължават да предизвикват напрежение със САЩ.

Шефчович описа споразумението като "най-благоприятната търговска сделка, която САЩ са предлагали на свой партньор" и като "първа стъпка" към още по-задълбочени икономически връзки между двата блока в сложния съвременен геополитически пейзаж.